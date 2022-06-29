عمر السومة على رادار أندية قطرية

قالت صحيفة العرب القطرية، إن المهاجم الدولي السوري عمر السومة، بات على رادار أندية دوري المحترفين القطري، للانضمام لأي منها مع انطلاق الموسم الجديد.

وهبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

إزغان أليوسكي يتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد النادي الأهلي السعودي https://t.co/azrpKRSksr pic.twitter.com/pyqbxBgupo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وبات مصير المهاجم السوري المخضرم محل جدل بعد هبوط ناديه إلى الدرجة الأولى.

وبحسب العرب، فإن أندية قطرية تتابع اللاعب الذي سيشكل إضافة مهمة للدوري القطري.

ومن المرجح أن يستمر عمر السومة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى في محاولة للعودة إلى دوري المحترفين السعودي سريعا، خاصة أن الأهلي من الأندية السعودية الكبيرة، ولن تقبل جماهيره الاستمرار في دوري يلو.

ما هي أبرز الأزمات التي تنتظر الأهلي السعودي بعد هبوطه إلى "دوري يلو"؟ https://t.co/vSoww3EYtO pic.twitter.com/RTsG0mcvJ7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

ولم تعلن إدارة النادي الأهلي حتى الآن عن خطط الموسم الجديد رغم مرور يومين على هبوط النادي، حيث تسود حالة من الغموض والصمت حول مستقبل الراقي.