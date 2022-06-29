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رياضة

عمر السومة على رادار أندية قطرية
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 14:03 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 15:25 GMT

عمر السومة على رادار أندية قطرية

بات مصير المهاجم السوري الخضرم محل جدل بعد هبوط ناديه إلى الدرجة الأولى.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

قالت صحيفة العرب القطرية، إن المهاجم الدولي السوري عمر السومة، بات على رادار أندية دوري المحترفين القطري، للانضمام لأي منها مع انطلاق الموسم الجديد.

وهبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وبات مصير المهاجم السوري المخضرم محل جدل بعد هبوط ناديه إلى الدرجة الأولى.

وبحسب العرب، فإن أندية قطرية تتابع اللاعب الذي سيشكل إضافة مهمة للدوري القطري.

ومن المرجح أن يستمر عمر السومة مع ناديه في دوري الدرجة الأولى في محاولة للعودة إلى دوري المحترفين السعودي سريعا، خاصة أن الأهلي من الأندية السعودية الكبيرة، ولن تقبل جماهيره الاستمرار في دوري يلو.

ولم تعلن إدارة النادي الأهلي حتى الآن عن خطط الموسم الجديد رغم مرور يومين على هبوط النادي، حيث تسود حالة من الغموض والصمت حول مستقبل الراقي.

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