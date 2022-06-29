إزغان أليوسكي يتقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن محامي إزغان أليوسكي، لاعب النادي الأهلي السعودي، تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بسبب تأخر مستحقات موكله لعدة أشهر مع ”الراقي“.

وقال عناد الرشيد، الصحفي بجريدة ”اليوم“، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يطلب من النادي الرد على الشكوى المرفوعة من قبل اللاعب المقدوني خلال الـ15 يوما المقبلة.

كانت تقارير إعلامية كشفت بالأمس أن الأهلي السعودي أنهى عقد لاعب الفريق المقدوني إزغان أليوسكي بالتراضي.

وكانت تقارير تركية ذكرت سابقا أن نادي طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد مع أليوسكي.

ويلعب أليوسكي في مركز الظهير الأيسر للنادي الأهلي الذي انضم إليه في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

تركي العجمة: قريبا الأهلي سيعود وقد ينتقم من الجميع (فيديو) https://t.co/9zOAupwSmH pic.twitter.com/8FGWuIJnkO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 29, 2022

وانتقل الظهير الأيسر في صيف 2017 إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب في دوري الدرجة الأولى “ الشامبيونشيب“ لمدة 3 مواسم، وفي عامه الأول تواجد مع ليدز في المركز الـ 13، وفي الثاني خرج من نصف نهائي ملحق الترقي، قبل أن يتأهل ليدز متصدرا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الثالث للاعب المقدوني.

وسبق أن لعب أليوسكي لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

وفي صيف 2021، انتقل أليوسكي إلى الأهلي، الذي أنهى موسمه معه بالهبوط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وحصل أليوسكي على أعلى تقييم بين لاعبي الأهلي حسب موقع ”سوفا سكور“ بتقييم بلغ ”7.18“، وذلك بعدما خاض 28 مباراة وتواجد في فريق الأسبوع 4 مرات، مع تسجيل 6 أهداف.

وأنهى النادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع الفيصلي والحزم.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يهبط فيها إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما إنه يُعد الوحيد الذي حصد الثلاثية في موسم واحد، عندما فاز بالدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر في 2016.