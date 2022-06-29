"أنا هنا لننتصر".. رودي غارسيا يوجه رسالة حماسية لجماهير نادي النصر السعودي (فيديو)

وجه الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي، حديثا حماسيا إلى مشجعي ”العالمي“ بعد توقيع عقود توليه قيادة الفريق رسميا، مساء الثلاثاء.

وقال غارسيا في مقطع فيديو، نشره نادي النصر عبر حسابه على تويتر: ”منذ بدايات مسيرتي الكروية، كان لي نصر.. ومع الأندية الكبيرة، كان لي نصر.. وفي أصعب اللحظات الحاسمة، كان لي نصر“.

وأضاف: ”فكيف وأنا مدرب لناد جعل من كلمة النصر اسمًا له؟!.. أنا رودي غارسيا، وأنا هُنا لننتصر“.

وشدد غارسيا، على أن كلمة النصر ”مفردة مميزة“، يتغير نطقها وشكلها في أي لغة، لكن يظل معناها واحد؛ وهو أن النصر، طموح كل إنسان، في هذه الحياة.

وأعلن النصر، مساء الثلاثاء، عن تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا.

وسيتولى مدرب روما ومارسيليا وليون وليل السابق القيادة خلفا للأرجنتيني ميغل روسو الذي انتهى عقده.

وأنهى النصر الدوري في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الهلال البطل.

ولم يوضح النادي تفاصيل التعاقد لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن غارسيا (58 عاما) اتفق على قيادة ”العالمي“ لموسمين مقابل 5.8 مليون يورو في الموسم.

وقال مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر عبر تويتر ”أولى خطوات الإعداد للموسم المقبل هي التعاقد مع المدرب، كانت مفاوضات طويلة وشاقة.. سيكون غارسيا في الرياض الأسبوع المقبل لاستكمال التحضيرات ودراسة الفريق“.

رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

متمنين له التوفيق مع #العالمي .#جارسيا_نصراوي 💛 pic.twitter.com/Apn6ukMVax — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 28, 2022

وقاد غارسيا ليل للتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي بموسم 2010-2011 ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري ثم نال كأس فرنسا ليكمل الثنائية المحلية في الموسم ذاته.

وساعد أولمبيك مارسيليا في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي 2018 قبل الخسارة من أتلتيكو مدريد.

وخسر نهائي كأس فرنسا مع ليون بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في 2020، كما خاض فترة مميزة بالدوري الإيطالي مع روما من 2013-2016.

ومن أشهر اللاعبين الذين دربهم محمد صلاح وفرانشيسكو توتي في روما وإيدن هازارد في ليل.

وحصد غارسيا جائزة أفضل مدرب فرنسي 3 مرات أعوام 2011، 2013، و2014، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي في موسم 2010-2011، بعد مسيرته الاستثنائية مع فريق ليل الذي توج معه بالثنائية المحلية في الموسم ذاته، بتحقيق بطولتي الدوري وكأس فرنسا، متفوقاً في النهائي على باريس سان جيرمان بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

كما يمتاز المدرب الفرنسي بقدرته على إدارة مباريات خروج المغلوب، بوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 مع فريق ليون الفرنسي، بعد نجاحه في إقصاء يوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي، قبل الخروج من نصف النهائي أمام بايرن ميونخ.