تركي العجمة: قريبا الأهلي سيعود وقد ينتقم من الجميع (فيديو)

توقع الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عودة الأهلي السعودي قريبا لمنافسات دوري المحترفين، بعدما شكَّل هبوطه لدوري الدرجة الأولى صدمة قوية لمحبيه على مستوى السعودية.

وقال تركي العجمة، في تصريحات عبر برنامج ”كورة“، مساء الثلاثاء ”ما حدث يوم الاثنين في تاريخ الكرة السعودية كان حدثا تاريخيا وكبيرا، إذ إن ناديًا بحجم الأهلي يهبط، ونتكلم عن عراقة وقيمة كبيرة، وكان عنده السبق في أحداث كثيرة بالكرة السعودية، هذا قدر الأهلي أن يهبط!، والأمر الغريب أنه مرت 24 ساعة دون أن تخرج الإدارة وتتحدث مع الجماهير، ما في حتى مرحبا“.

وأضاف ”قريبا الأهلي سيعود وقد ينتقم من الجميع، أنا لست أهلاويا ولكن أنتظر عودته ليسدد كل الفواتير“.

وتأكد رسميا هبوط الأهلي السعودي إلى الدرجة الأولى في السعودية للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة الـ32 ولكن ذلك لم يكن كافيا للبقاء في الدوري.

وبهذه النتيجة، يهبط الأهلي إلى ”دوري يلو“ للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي لعب 30 مباراة في الدوري، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 10 مباريات، وكان سجَّل 38 هدفا واستقبل 43.

وسيكون الأهلي في الدرجة الأولى بجانب الحزم الذي تأكد هبوطه منذ وقت سابق.

وانضم إليهما الفيصلي بعد الهزيمة من الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الباطن بقاءه مستفيدا من المواجهات المباشرة.

الفيصلي أصبح أول فريق سعودي يهبط للدرجة الثانية وهو متأهل لثمن نهائي كأس آسيا وسيقابل فولاد الإيراني في فبراير 2023.

وسيترك الثلاثي مكانه للصاعدين: الوحدة، والخليج، والعدالة.

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي واحدًا من أعرق الأندية في السعودية والشرق الأوسط، إذ مضى على تاريخ تأسيسه 85 عامًا إذ تم إنشاؤه عام 1937.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي 3 مرات على مدار تاريخه، لكنه يعد الفريق الوحيد الذي يحقق الثلاثية في موسم واحد عندما توج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في (2016).

ولم يهبط النادي الأهلي منذ انطلاق منافسات الدوري السعودي تحت مسمى ”الدوري السعودي الممتاز“ على الإطلاق، ولذلك يعد هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ الكرة السعودية.

وينتظر مشاركة 16 فريقًا فقط في موسم 2022-2023 من الدوري السعودي وهي: الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك والطائي والرائد والفتح وأبها والفيحاء والاتفاق والتعاون والباطن والخليج والعدالة والوحدة.

وسيوجد 18 ناديًا في دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ وهي: الفيصلي والأهلي والحزم وهجو والجبلين وأحد والقادسية والخلود والعروبة ونجران والعين والأخدود والساحل والشعلة وجدة والعربي والقيصومة والرياض.

وذكرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية أن الاتحاد السعودي لم يناقش أي شيء يخص زيادة أندية المسابقة من الموسم المقبل، وأن الزيادة ستتم بالفعل ولكن من موسم 2023- 2024 ما يعني عدم حدوث أي تغييرات في الموسم المقبل.