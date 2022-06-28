رسميًا.. رودي غارسيا مدربًا لنادي النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني ميغيل روسو، ليقود ”العالمي“ في منافسات الموسم المقبل.

ونشر نادي النصر فيديو عبر صفحته بموقع تويتر كشف من خلاله التعاقد مع غارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وظهر غارسيا في الفيديو وهو يوقع عقود تدريب النصر، بصحبة مسلي آل معمر رئيس النادي.

ولم يكشف النصر عن تفاصيل التعاقد إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن ”التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد“.

وأشارت تلك التقارير إلى أن التعاقد سيكون لمدة موسمين.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة في فرنسا.

وأنهى نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

وجاء النصر في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الهلال، و5 نقاط عن الاتحاد، وسيشارك في النسخة الجديدة لكأس السوبر السعودي.

يذكر أن النصر السعودي قد قام مساء الثلاثاء بتوجيه الشكر إلى الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله رسميًا عن ”العالمي“.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بيانًا ودّع من خلاله ميغيل روسو وطاقمه الفني بعد نهاية فترة عملهم مع الفريق.

ووجّه نادي النصر الشكر للمدرب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع العالمي، في انتظار الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي رودي غارسيا.