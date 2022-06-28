فهد بن نافل يضع خطة "مشروع عالمي" لجذب جماهير من كل أنحاء العالم لتشجيع الهلال

كشف فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي عن نسته في تدشين ”مشروع عالمي“ للنادي سيدر دخلا كبيرًا للزعيم.

وقال فد بن نافل في تصريحات تلفزيونية، إن مشروع الهلال العالمي سيكون في تطوير العلامة التجارية للنادي، ما يُساعد في إدخال مبالع ضخمة للخزينة“.

وأوضح: ”تطوير العلامة التجارية، سيساهم في جلب مشجعين عبر أنحاء العالم إلى النادي، ما يساعد في زيادة الموارد المالية“.

ورفض بن نافل الإفصاح عن مزيد من التفاصيل مؤكدًا في الوقت نفسه أن المشروع سيتم تنفيذه بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

فهد بن نافل – رئيس #الهلال: هدفنا زيادة الجماهيرية للهلال والدوري عالميًا.. نريد مشجعين للهلال من كل أرجاء العالم .. إدارتنا لا تركز خارج الملعب وهدفنا البطولات .. أنا أعد بطولات الهلال كاملة ولا أعد بطولاتي فقط#الهلال_الفيصلي#الهلال_بطل_الدوري#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/WsQUiBDI1P — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 28, 2022

وتوج الهلال بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفوزه 2-1 على الفيصلي وتعادل منافسه الوحيد الاتحاد مع الباطن سلبيا في الجولة الـ30 الأخيرة من المسابقة، التي أقيمت أمس الإثنين.

وعزز الهلال رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى 18 لقبا في المسابقة.

وأعلن الهلال بشكل رسمي مساء الثلاثاء تفاصيل البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي المقبل.

وقرر نادي الهلال منح إجازة لجميع اللاعبين والجهاز الفني بداية من اليوم الثلاثاء، سوف تمتد إلى 23 يوليو موعد عودة اللاعبين وخضوعهم لفحص طبي شامل.

وسيبدأ الفريق العمل الجماعي في مقر النادي مساء يوم 23 يوليو لمدة 5 أيام لحين السفر يوم 28 يوليو إلى مدينة برمنغهام البريطانية لإقامة المعسكر الإعدادي.

ويتضمن معسكر برمنجهام 4 مباريات ودية من بينها اللعب في الثامن من أغسطس أمام ألميريا الإسباني، وهي المباراة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا.

وينتهي معسكر الهلال في برمنغهام يوم 12 أغسطس ومن ثم سيعود الفريق للعمل الجماعي في مقر النادي في الرياض يوم 15 أغسطس مع خوض وديتين في المملكة.

وسينطلق الموسم الجديد 2022-2023 يوم 25 أغسطس المقبل.