نشطاء يتداولون أنباء عن وفيات بين مشجعي الأهلي السعودي بعد هبوط الفريق

تداولت عدة حسابات جماهيرية أنباءً عن وفاة مشجعين للنادي الأهلي السعودي حزنًا وتأثرًا على هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

الأهلي تعادل سلبيًا مع الشباب، أمس، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وبهذا التعادل تواجد الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة ليهبط رسميًا لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى هو الأول في تاريخه، وهو من أكبر وأقدم الأندية في السعودية، حيث حصل على لقب الدوري 3 مرات، وتُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين 13 مرة.

فيما حصد الأهلي كأس السوبر السعودي مرة وحيدة، وفاز بلقب كأس ولي العهد 6 مرات.

وقال حساب لشخص على ”تويتر“ يدعى سلطان داغستاني: ”الأخ العزيز، والمشجع الأهلاوي الكبير حسن جمعة، انتقل إلى رحمة الله مباشرة بعد نهاية مباراة الأهلي، أمس، وهبوطه إلى الدرجة الأولى، تحمّل الكثير، وما استطاع تحمّل الهبوط، الله يرحمك ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، الله يدمر كل من تسبب بسقوط الأهلي“.

الأخ العزيز والمشجع الاهلاوي الكبير حسن جمعه انتقل الى رحمة الله مباشره بعد نهاية مباراة #الاهلي امس وهبوطه الى الدرجه الاولى تحمل كثير وماقدر يتحمل الهبوط الله يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته والله يدمر كل من تسبب في سقوط الاهلي — سلطان داغستاني (@sultinoo) June 28, 2022

فيما أشار حساب آخر إلى أن مشجعًا يدعى ”محمد“ توفي أيضًا نتيجة عدم تحمله صدمة هبوط ”الراقي“.

ووجه العديد من الإعلاميين، والنقاد الرياضيين، انتقادات حادة لإدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بسبب هبوط الفريق، وقال طارق كيال، المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي: ”هذا حال الدنيا، ما بدأ خطأ لازم ينتهي خطأ، وكأهلاويين عندنا مرارة لا تشعر بها الإدارة الحالية، نحن من سالت دماؤنا في الملعب، وحققنا مجد وشعبية الأهلي، أضاعوها أُناس غير شاعرين بحجم المصيبة“.

وأضاف كيال: ”ما فيه إدارة تدار بالعناد، كانوا يعاندون في كل شيء، وأصبحنا أعداءً، حتى من يقول نصيحة لهم يجيّشون عليهم شباب تويتر، وهذه هي النتيجة، وأقل شيء يقدمونه هو استقالتهم، لنرى من ينقذ الأهلي مستقبلًا، النادي كيان عظيم، وبناه رموز عظماء، وجاء مستهترون وأضاعوا تاريخه في موسم واحد فقط“.

وتابع: ”المشكلة أصبحت أكبر، أولًا الدعم سينزل، وسنرى الشروط في عقود اللاعبين، والمفروض أن ترحل الإدارة، وإذا هبط الفريق كيف ستعود به من جديد؟!، والمفروض أن تأتي إدارة تخاف على الأهلي أكثر، وتقدّم مصلحة الكيان على مصلحة أي شيء آخر، وهدفك خدمة الكيان أم لا، وهل أنت قادر على أن تشعر بأنه بيتك أم لا؟، وكلها تفرق في إدارة الأندية، هنالك ضحايا وكوارث بسبب عمل هذه الإدارة، والزائر ليس مثل الساكن الذي يخاف على كل حجارة البيت، والوضع يتطلّب الأهلاويين المخلصين ليشكلوا مجلس إدارة قويًا، والأهلي يحتاج إنعاشًا، عقود كثيرة ستختلف، ولاعبون أجانب بالتأكيد سيرحلون“.

يُشار إلى أن الهلال نجح في الفوز بلقب الدوري بعد فوزه على الفيصلي 2-1، وفشل الاتحاد في تخطي الباطن والاكتفاء بالتعادل السلبي معه.

والهلال بهذا اللقب يكون قد عزز سيطرته على الدوري السعودي بحصد 4 ألقاب في المواسم الخمسة الأخيرة.