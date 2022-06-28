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رياضة

في انتظار التعاقد مع غارسيا.. النصر يودع مدربه روسو (شاهد)
تاريخ النشر: 28 يونيو 2022 19:50 GMT
تاريخ التحديث: 28 يونيو 2022 20:45 GMT

في انتظار التعاقد مع غارسيا.. النصر يودع مدربه روسو (شاهد)

وجّه نادي النصر السعودي الشكر إلى الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله رسميًا عن "العالمي". ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وجّه نادي النصر السعودي الشكر إلى الأرجنتيني ميغيل روسو مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله رسميًا عن ”العالمي“.

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بيانًا ودّع من خلاله ميغيل روسو وطاقمه الفني بعد نهاية فترة عملهم مع الفريق.

ووجّه نادي النصر الشكر للمدرب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع العالمي، في انتظار الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي رودي غارسيا.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع ميغيل روسو، نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم، بعد إقالة بيدرو إيمانويل لسوء نتائجه مع الفريق.

ولعب نادي النصر 20 مباراة تحت قيادة روسو، ونجح بتحقيق الفوز 15 مرة، وخسر 3 لقاءات، وتعادل مرتين.

وتمكن النصر من تسجيل 41 هدفًا تحت قيادة روسو، واهتزت شباكه 21 مرة.

وأنهى نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد كشفت أن نادي النصر السعودي أتم بشكل رسمي تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد“.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة في فرنسا.

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