رسميا.. الهلال يعلن تمديد عقد المدافع الكوري جيانغ هيون سو

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تمديد عقد المدافع الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو، لمدة موسم مقبل.

ونشر النادي فيديو للاعب وهو يحتفل بتتويج الفريق بلقب الدوري السعودي، مؤكدا استمراره مع الفريق للموسم المقبل.

좋은 마무리 pic.twitter.com/LVWmKz5ytd — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 28, 2022

وكان عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا، ينتهي بعد أيام قليلة، وسط محاولات قوية من بعض أندية كوريا الجنوبية للظفر بخدماته، ولكن الهلال نجح في تجديد عقد جانج هيون سو، لمدة موسم واحد لينتهي في صيف عام 2023.

وارتبط هيون سو، بارتداء قميص نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي خلال الموسم الجديد، بعدما أبدى الفريق رغبته في ضم اللاعب.

وكان هيون سو قد انتقل لصفوف الهلال في صيف 2019، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين.

وتوج الهلال بطلا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بفوزه 2-1 على الفيصلي وتعادل منافسه الوحيد الاتحاد مع الباطن سلبيا في الجولة الـ30 الأخيرة من المسابقة، التي أقيمت أمس الإثنين.

وعزز الهلال رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى 18 لقبا في المسابقة.

وسجل أوديون إيغالو هدفي الهلال في الدقيقتين 7 و64، وأحرز كلايسون فييرا هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 70 ليرفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الاتحاد، وتوج الهلال باللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأعلن الهلال بشكل رسمي مساء الثلاثاء تفاصيل البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تحضيرًا لانطلاق الموسم الرياضي المقبل.

وقرر نادي الهلال منح إجازة لجميع اللاعبين والجهاز الفني بداية من اليوم الثلاثاء، سوف تمتد إلى 23 يوليو موعد عودة اللاعبين وخضوعهم لفحص طبي شامل.

وسيبدأ الفريق العمل الجماعي في مقر النادي مساء يوم 23 يوليو لمدة 5 أيام لحين السفر يوم 28 يوليو إلى مدينة برمنغهام البريطانية لإقامة المعسكر الإعدادي.

ويتضمن معسكر برمنجهام 4 مباريات ودية من بينها اللعب في الثامن من أغسطس أمام ألميريا الإسباني، وهي المباراة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا.

وينتهي معسكر الهلال في برمنغهام يوم 12 أغسطس ومن ثم سيعود الفريق للعمل الجماعي في مقر النادي في الرياض يوم 15 أغسطس مع خوض وديتين في المملكة.

وسينطلق الموسم الجديد 2022-2023 يوم 25 أغسطس المقبل.