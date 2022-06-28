مصير عمر السومة بعد هبوط الأهلي السعودي

تترقب العديد من جماهير النادي الأهلي السعودي مصير عدة لاعبين في الفريق بعد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“، أبرزهم السوري عمر السومة، نجم الفريق.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت السومة بالانتقال إلى الدوري الكويتي، من بوابة نادي القادسية، بحسب ما ذكره برنامج ”الديربي“.

ولكن صحيفة ”سعودي سبورت“، أشارت إلى وجود ترحيب مبدئي من السومة، بالبقاء مع ”الراقي“، في دوري الدرجة الأولى، في الموسم الرياضي المقبل.

وأشارت إلى أن السومة يرفض الرحيل عن الأهلي، من الباب الخلفي، لذلك يفكر في البقاء مع الفريق، ومساعدته في مهمة إعادته إلى دوري المحترفين، ومن ثم المنافسة على البطولات، مجددًا.

يذكر أن السومة، انضم إلى الأهلي، في صيف 2014، قادمًا من صفوف القادسية الكويتي؛ حيث أصبح خلال 8 سنوات، الهداف التاريخي لقلعة الراقي، محليًا وخارجيًا.

انتقادات للإدارة

ووجه العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين انتقادات حادة لإدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، بسبب هبوط الفريق، وقال طارق كيال، المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي: ”هذا حال الدنيا ما يبدأ خطأ لازم ينتهي خطأ، وكأهلاويين عندنا مرارة لا تشعر بها الإدارة الحالية نحن من سال دمنا في الملعب وحققنا مجد وشعبية الأهلي ضيعوها ناس ما هم شاعرين بحجم المصيبة“.

وأضاف كيال: ”ما فيه إدارة تدار بالعناد كانوا يعاندون في كل شيء وأصبحنا أعداء حتى من يقول نصيحة لهم يجيشون عليهم شباب تويتر، وهذه هي النتيجة وأقل شيء يقدمون استقالتهم ونرى من ينقذ الأهلي مستقبلا، النادي كيان عظيم وبناه رموز عظماء وجاء مستهترون وأضاعوه تاريخه في موسم واحد فقط“.

وتابع: ”المشكلة أصبحت أكبر، أولا الدعم هينزل، وسنرى الشروط في عقود اللاعبين، والمفروض الإدارة ترحل وإذا هبطت الفريق كيف ستعود به من جديد، والمفروض تأتي إدارة تخاف على الأهلي أكثر وتقدم مصلحة الكيان على مصلحة أي شيء آخر، وهدفك خدمة الكيان أم لا، هل قادر تشعر أنه بيتك أم لا، وكلها تفرق في إدارة الأندية، فيه ضحايا وكوارث تصير بسبب عمل هذه الإدارة، الزائر ليس مثل الساكن الذي يخاف على كل الحجارة في البيت، الوضع يريد الأهلاويين المخلصين ليشكلوا مجلس إدارة قويا، الأهلي يحتاج إنعاشا، عقود كثيرة ستختلف ولاعبون أجانب بالتأكيد سيرحلون“.

العجمة يسأل طارق كيال: ماذا يفترض أن يحدث في الأهلي بعد الهبوط؟#كورة_روتانا #الأهلي pic.twitter.com/8d5NdBHNkV — برنامج كورة (@korarotana) June 27, 2022

وقد قال الإعلامي الرياضي تركي العجمة: ”لا بد من قرارات قوية والموضوع لا ينتهي بتغريدة تقول نحن خلف الكيان، ومنذ شهرين نسمع كلمة سنحضر ونلتف خلف الكيان، فموضوع حل الموضوع بأننا سنقف خلف الكيان يبلونه ويشربونه، النادي أكبر من أفراد نادي طلع من الجغرافيا ونزل في التاريخ، نزل من الممتاز لدوري الدرجة الأولى، اللي حدث أمس مشكلة كبيرة في الدوري، هبوط الأهلي يقهر ويعور القلب“.

#تركي_العجمة: لا أستطيع تخيل الدوري بدون الأهلي.. وأتمنى ألا ينتهي الموضوع بتغريدة وهاشتاق؛ الفريق بحاجة لقرارات وخطة واضحة للعودة @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الأهلي pic.twitter.com/VPYcjy7Ail — برنامج كورة (@korarotana) June 27, 2022

وتولى النفيعي، منصبه في قلعة الراقي، يوم 4 مايو 2021، ولمدة 4 سنوات كاملة، وذلك خلفًا لـ“المستقيل“ عبدالإله مؤمنة.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تعادله السلبي مع نظيره الشباب، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيصل بن فهد، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الراقي بحاجة إلى تحقيق الانتصار في مباراته أمام الشباب، لكنه فشل في تحقيق ذلك، ليتأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، ليرفع الشباب رصيده للنقطة 55 في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بينما يصل الأهلي إلى النقطة 32 في المركز الـ15.