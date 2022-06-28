الروسي ماغومد أوزدويف على رادار نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية روسية أن إدارة نادي الهلال السعودي مهتمة بالتعاقد مع الروسي ماغومد أوزدويف، لاعب نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.

ووفقا لصحيفة ”sport express“ الروسية نقلا عن ”Metaratings“، فإن أوزدويف قد يواصل مسيرته في الدوري السعودي، حيث إن نادي الهلال مستعد لمنح اللاعب عقدا مربحا، لكن اللاعب نفسه لم يقرر بعد مستقبله، ولديه عروض من أندية آسيوية أخرى.

وانتهى عقد ماغومد، لاعب خط الوسط صاحب الـ29 عاما، مع النادي الروسي في نهاية الموسم الحالي، الذي انضم إليه منذ 2018، قادما من نادي روبين كازان.

وبدأ اللاعب الروسي مسيرته الكروية في 2004 مع نادي مالغوبك، وسبق له اللعب مع نادي لوكوموتيف موسكو، وتيريك غروزني، وفي عام 2014 بدأ اللعب مع منتخب روسيا لكرة القدم.

وخاض ماغومد أوزدويف 35 مباراة رسمية مع منتخب روسيا، بينما بقي طيلة مسيرته الرياضية مع كرة القدم في بلاده، باستثناء دينامو كييف الأوكراني في موسم 2008-2009.

وتوج الهلال، مساء أمس الاثنين، رسميا بلقب الدورى السعودي بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة (2/1)، مما تسبب في هبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعد هذا الفوز الثالث على التوالي للهلال، كما تعتبر هذه المرة الثامنة عشر حصولا على الدوري السعودي، والبطولة 65 في تاريخه.