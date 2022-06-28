بعد تصريحات خالد البلطان.. تركي العجمة: الأهلي سيبقى رابع الكبار و"هذه أشياء" لا تشترى بفلوس

تحدث الإعلامي تركي العجمة، مقدم برنامج ”كورة“ على قناة روتانا خليجية، عن هبوط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ورد ”ضمنيا“ على تصريحات خالد البلطان رئيس نادي الشباب التي أثارت جدلا أمس الأول الإثنين.

وقال العجمة في برنامجه ”الأهلي سيبقى كبيرا شاء من شاء وأبى من أبى، وهذه كبوة بسيطة، الأهلي رابع الكبار، وهذه الأشياء كالتاريخ والقيمة والنجومية والأساطير لاتنشرى بفلوس“.

كان خالد البلطان، رئيس نادي الشباب قد أثار جدلا واسعا بسبب تصريحاته عقب مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الشباب مع الأهلي، ليهبط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه تاركا إرثا كبيرا بين بطولات دوري وكؤوس محلية.

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية بعد هبوط الأهلي: ”مقولة الأربعة الكبار أنا دفنتها اليوم في الملز، بعدما تم تكريسها على مدار خمسين عاما“.

وطالما تحدث الإعلام السعودي عن كون المملكة تتمتع بأربعة أندية كبيرة هي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد، وهو ما برز من خلال العقود الإعلانية والرعاية الذي قدمته المملكة للأندية الأربعة مؤخرا.

ومنحت السعودية الأهلي والاتحاد عقود رعاية بمئات الملايين من الدولارات بخلاف مشروع ستاد رياضي في جدة، وهو ما انطبق أيضا على الهلال والنصر في الرياض، وهو ما أثار وقتها غضب خالد البلطان رئيس نادي الشباب الذي يعد من أندية المملكة العربية السعودية الكبيرة أيضا.

تركي العجمة ورد على البلطان .. الاهلي يبقى رابع الكبار شاء من شاء وابى من ابى 🔥 pic.twitter.com/CaVSMFxHd2 — خلدون مهنا 📲⚽️ | Twxx7 (@twxx70) June 27, 2022

وقال وليد الفراج عبر برنامج أكشن مع وليد :“بعد هبوط الأهلي، ستكون إستراتيجية نادي الشباب بالحصول على الدعم والرعاية التي كان يحصل عليها الأهلي ويؤكدها بالجماهير ومركزه بالمنافسة“.

وتابع: ”الشباب سيرفض عقود الرعاية التي ستمنح للأندية من المركز الخامس إلى الأخير وسيطالب بمعاملته مثل الأندية الكبيرة رأس برأس“.

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الإثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وهبط الحزم متذيل الترتيب أيضا منذ فترة، إلى جانب الفيصلي الذي امتلك 33 نقطة، بعد الخسارة أمام الهلال البطل، وتساوى في رصيد الباطن صاحب المركز 13 الذي نجا بفضل نتيجة المواجهة المباشرة.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وبات من المفترض أن يظهر الأهلي في دوري الدرجة الثانية لأول مرة، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية أن عدد فرق دوري الأضواء ربما يزيد إلى 18 ناديا خلال الموسم المقبل.

والأهلي من الأبطال السابقين، ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.