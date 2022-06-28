سيدة سعودية تبكي في المدرجات حزنا على هبوط النادي الأهلي (فيديو)

لفت حزن سيدة سعودية في مدرجات ملعب الملز الانتباه خلال مباراة الشباب مع الأهلي في الجولة الأخيرة من مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على الشباب، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ومع أحداث المباراة، جذبت ردود فعل المشجعين الكاميرات التي نقلت المباراة، لكن بكاء سيدة سعودية كان اللقطة الأبرز على الإطلاق.

واستخدم نادي الشباب السعودي فيديو للمرأة في أثناء بكائها في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي في تويتر برفقة مجشعين آخرين للنادي الأهلي بعنوان ”وداعية يا أعز الناس“.

وتباينت ردود الأفعال المشجعين بعد هبوط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى، فمنهم من بكى في المدرجات ومنهم من واصل دعم فريقه فيما ذهب آخرون إلى مقر النادي.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية للمرة الاولى.

ادارة الأهلي يجب ان تطرد …!!

ما فعلوه بالأهلي وجمهوره مصيبه وكارثه …!!!#الاهلي_الشباب#ماجد_النفيعي pic.twitter.com/olsMOinaj1 — د. سعود آل سليم (@SaudSleem) June 27, 2022

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وهبط الحزم متذيل الترتيب أيضا منذ فترة، إلى جانب الفيصلي الذي امتلك 33 نقطة، بعد الخسارة أمام الهلال البطل، وتساوى في رصيد الباطن صاحب المركز الـ13 الذي نجا بفضل نتيجة المواجهة المباشرة.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.