انهيار الأهلي ودموع غروهي وأرقام قياسية.. 7 نقاط بارزة في اليوم الأخير من الدوري السعودي

أحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم أمس الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك ”الزعيم“ أفضلية في المواجهات المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الخامس في ستة أعوام.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف في الجولة الأخيرة.

وهبط الأهلي للمرة الأولى من الدوري بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وفيما يأتي أبرز نقاط اليوم الأخير من الدوري السعودي.

* أول ثلاثية

أصبح الهلال أول فريق يحقق لقب الدوري في عصر الاحتراف ثلاث مرات متتالية، لكن سبق أن نال الاتحاد اللقب ثلاث مرات بين 1999 و2001 كما احتكر الشباب اللقب بين 1991 و1993 في النسخة القديمة للمسابقة.

بكاء سلمان الفرج نجم #الهلال بعد تحقيق الدوري رقم (7) في تاريخه.#الهلال_الفيَصلي pic.twitter.com/rJEAR4Q1QS — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

* سباعية الفرج

أصبح سلمان الفرج أيقونة الهلال أكثر لاعب تتويجا بلقب دوري المحترفين بعد أن حققه للمرة السابعة، رافعا رصيده إلى 19 لقبا في مسيرته مع الزعيم، وبكى كثيرا في الملعب بعد هذا الإنجاز.

* الهداف إيغالو

حسم النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال لقب هداف الدوري برصيد 24 هدفا بفارق أربعة أهداف عن الثنائي البرازيلي رومارينيو (الاتحاد) وأندرسون تاليسكا (النصر).

* دموع غروهي

كان البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد الأكثر تأثرا بضياع اللقب في اليوم الأخير، وانهمرت دموعه عقب التعادل مع الباطن، وبدا أنه تذكر كيف أهدر فريقه الصدارة بفارق 16 نقطة عقب تدهور النتائج في الجولات الأخيرة ليخسر النادي فرصة التتويج للمرة الأولى منذ 2009.

* انهيار بطل في ست سنوات

تربع الأهلي على عرش الكرة السعودية في 2016 حين حقق ثلاثية الدوري وكأس الملك والسوبر، لكنه هبط للدرجة الثانية الآن في صدمة لا سابق لها بعد موسم كارثي.

* الفيصلي في آسيا..والدرجة الثانية

هبط الفيصلي إلى الدرجة الثانية، لكن مشاركته مستمرة في دوري أبطال آسيا، بل يتصدر مجموعته حاليا على حساب ناساف الأوزبكي والسد القطري والوحدات الأردني، ويمكنه الوصول لنقطة أبعد في المسابقة القارية رغم محنته المحلية.