الشباب السعودي يتفق مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الأسبق لتولي تدريب الفريق

كشفت صحيفة ”الرياضية“‏ أن نادي ‎الشباب اتفق نهائيا مع الإسباني كيكي سيتين مدرب ‎برشلونة السابق لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم الجديد.

ووفقا للصحيفة، فإن الشباب اتفق مع المدرب لتولي قيادة الفريق لمدة موسمين مقابل 3.7 مليون يورو تشمل كامل الطاقم الفني المكون من خمسة آخرين.

سبق للمدرب سيتين تدريب نادي برشلونة الإسباني قادما من نادي ريال بيتيس الذي انضم إليه في 2017 ولمدة موسمين، وتمت إقالته من برشلونة في أغسطس 2020.

بدأ المدرب الإسباني صاحب الـ63 عاما في 2001 مع راسينغ سانتاندير، وفي 2003 انتقل لتدريب بوليديبورتيفو إيخيذو، كما درب سابقا غينيا الاستوائية، لوغرونيس، لوغو، لاس بالماس.

وهبط النادي الأهلي رسميا أمام الشباب، مساء اليوم الإثنين، إلى دوري الدرجة الأولى، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتوج الهلال رسميا بالدوري السعودي بعد فوزه على نادي الفيصلي بنتيجة (2/1)، مما تسبب أيضا في هبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى.