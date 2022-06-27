قال برنامج ”أكشن مع وليد“ إن ماجد النفيعي يستعد للاستقالة من رئاسة النادي الأهلي، بعد هبوط الفريق رسميا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال وليد الفراج عبر البرنامج: ”استقالة مرتقبة لإدارة ماجد النفيعي ورحيل المحياني (المدير التنفيذي)، وزلزال يضرب القلعة“.

وتعادل الأهلي 0/0 مع الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وهو ما يعني هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، في حين ضمن الشباب مسبقا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، علما أن الفريق سبق أن نال لقب دوري المحترفين ثلاث مرات مواسم 1977/1978، و1983/1984، و2015/2016، لكنه الآن سيكافح للعودة لدوري المحترفين.

وخلال 30 مباراة في دوري المحترفين للموسم الحالي حقق الأهلي الفوز 6 مرات فقط، وتعادل 14 مرة (بينها التعادل في أول 5 جولات) وخسر 10 مرات.

ورفع التعادل 0/0 مع الشباب رصيد الأهلي إلى 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وغادر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ بعد تأكد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولي، خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي يحتاج للفوز لامتلاك فرصة البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الأولى لأول مرة.