اشتباكات بين جماهير الأهلي والشباب خارج ملعب "الملز" بعد هبوط الراقي لدوري يلو (فيديو)

شهد محيط استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ اشتباكات بين جماهير الأهلي والشباب، بعد نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت هبوط الأهلي لدوري ”يلو“.

الأهلي واجه الشباب في إطار منافسات الجولة الأخيرة ”الثلاثين“ من عمر مواجهات الدوري السعودي للمحترفين ”كأس الأمير محمد بن سلمان“، وهبط لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

واندلعت اشتباكات خارج محيط ملعب الملز بين جماهير الفريقين، حيث صبت جماهير الأهلي جام غضبها بسب هبوط فريقها لدوري الدوري الأولى.

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يعبط للدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وبات من المفترض أن يظهر الأهلي في دوري الدرجة الثانية لأول مرة، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية أن عدد فرق دوري الأضواء ربما يزيد إلى 18 ناديا خلال الموسم المقبل.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

وهبط الحزم متذيل الترتيب أيضا منذ فترة، إلى جانب الفيصلي الذي امتلك 33 نقطة، بعد الخسارة أمام الهلال البطل، وتساوى في رصيد الباطن صاحب المركز 13 الذي نجا بفضل نتيجة المواجهة المباشرة.