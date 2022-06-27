خالد البلطان: ‏اليوم في الملز تم دفن مقولة الأربعة الكبار

قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب إنه تم دفن مقولة الأربعة الكبار في الدوري السعودي، بعد تأكد هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

وتعادل الأهلي والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، وهو ما يعني هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، في حين ضمن الشباب مسبقا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

حسرة اللاعبين والجمهور.. لحظة إعلان هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى (فيديو) https://t.co/zxgeSoVXe8 pic.twitter.com/Gqq4xWoRIO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

وبعد المباراة قال خالد البلطان: ”اليوم في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) تم دفن مقولة الأربعة الكبار“.

وقبل سنوات قال خالد البلطان: الكرة السعودية ثلاثة أضلاع، انتهت مقولة الأربعة الكبار، مصطلح الأربعة الكبار في المدرجات فقط، اليوم الكبار ثلاثة هم: الهلال، والشباب، والاتحاد“، الأربعة الشباب أيام آبائنا وأجدادنا“.

وضمن الهلال التتويج باللقب متقدما على الاتحاد صاحب المركز الثاني، في حين جاء النصر في المركز الثالث، والشباب في المركز الرابع.

وهذه أول مرة في تاريخ الأهلي السعودي يهبط من دوري المحترفين وينزل إلى دوري الدرجة الأولى، علما أن الفريق سبق أن نال لقب دوري المحترفين ثلاث مرات مواسم 1977/1978، و1983/1984، و2015/2016، لكنه الآن سيكافح للعودة لدوري المحترفين.

خالد البلطان لحظة نهاية المباراة أمام الأهلي#الشباب_الأهلي#SSC pic.twitter.com/t8ljcuNYVe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

ورفع التعادل 0/0 مع الشباب رصيد الأهلي إلى 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

رسالة النصر

ووجه نادي النصر رسالة للأهلي عبر موقع ”تويتر“.

ونشر النصر صورة لشعار الأهلي وكتب ”ستبقى كبيرًا.. وستعود“.