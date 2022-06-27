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الترتيب النهائي لجدول الدوري السعودي موسم 2022
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 20:36 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 20:55 GMT

الترتيب النهائي لجدول الدوري السعودي موسم 2022

توج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم اليوم الاثنين. وقبل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم اليوم الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك ”الزعيم“ أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الخامس في ست سنوات.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.

ومنذ عدة جولات، لم يكن الهلال المرشح الأول للقب حيث كان يتأخر بفارق 16 نقطة عن القمة، لكنه انتفض بشكل مذهل واستغل انهيار الاتحاد في الأسابيع الأخيرة وفوزه مرة واحدة في آخر خمس مباريات.

وبعد فوز الهلال ذهابا وإيابا على غريمه الاتحاد، بات الفريق يملك الأفضلية في حال التساوي في رصيد النقاط، لكنه تفوق على نفسه وأنهى المسابقة بفارق نقطتين بعد فوزه التاسع في عشر مباريات.

هبوط الأهلي

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يعبط للدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وفيما يلي الترتيب النهائي لجدول الدوري السعودي موسم 2022:

2022-06-1-282

2022-06-2-128

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