بانيغا يشير لحكم مباراة الأهلي والشباب بـ"المال" .. ويحصل على الكارت الأحمر (فيديو)

تعرض إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب السعودي للطرد، قبيل نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بعد إشارة فيها ”شبة اتهام“ لحكم المباراة.

بانيغا لاعب الشباب أشار لحكم مباراة الأهلي بـ ”المال“، في تلميح إلى حصوله على أموال من الخصم.

وقرر حكم المباراة إشهار الكارت الأحمر فورًا في وجه بانيغا، وإخراجه من الملعب، ليغيب عن الجولة الأولى للشباب الموسم المقبل.

بانيغا لاعب #الشباب أشار لحكم مواجهة #الأهلي بـ "المال" والحكم يطرده #الشباب_الأهلي #الدوري_السعودي .. سيغيب عن الجولة الأولى الموسم المقبل.pic.twitter.com/fMkndyYjVt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة، اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط للدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

الهلال البطل

وفي نفس السياق، احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي، في نهاية مثيرة للموسم اليوم الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك ”الزعيم“ أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الثالث على التوالي والخامس في ست سنوات.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.