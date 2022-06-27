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رياضة

بانيغا يشير لحكم مباراة الأهلي والشباب بـ"المال" .. ويحصل على الكارت الأحمر (فيديو)
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 20:27 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 20:50 GMT

بانيغا يشير لحكم مباراة الأهلي والشباب بـ"المال" .. ويحصل على الكارت الأحمر (فيديو)

تعرض إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب السعودي للطرد، قبيل نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بعد إشارة فيها "شبة اتهام" لحكم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب السعودي للطرد، قبيل نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بعد إشارة فيها ”شبة اتهام“ لحكم المباراة.

بانيغا لاعب الشباب أشار لحكم مباراة الأهلي بـ ”المال“، في تلميح إلى حصوله على أموال من الخصم.

وقرر حكم المباراة إشهار الكارت الأحمر فورًا في وجه بانيغا، وإخراجه من الملعب، ليغيب عن الجولة الأولى للشباب الموسم المقبل.

وهبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة، اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط للدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

الهلال البطل

وفي نفس السياق، احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي، في نهاية مثيرة للموسم اليوم الاثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك ”الزعيم“ أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الثالث على التوالي والخامس في ست سنوات.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.

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