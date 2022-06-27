النادي الأهلي يودع الدوري السعودي ويهبط للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه

هبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الإثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط للدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

وهبط الحزم متذيل الترتيب أيضا منذ فترة، إلى جانب الفيصلي الذي امتلك 33 نقطة، بعد الخسارة أمام الهلال البطل، وتساوى في رصيد الباطن صاحب المركز 13 الذي نجا بفضل نتيجة المواجهة المباشرة.

وعانى الأهلي من موسم كارثي ولم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات، وتذوق طعم الانتصار مرة واحدة في آخر عشر مباريات.

وبات من المفترض أن يظهر الأهلي في دوري الدرجة الثانية لأول مرة، لكن يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير محلية أن عدد فرق دوري الأضواء ربما يزيد إلى 18 ناديا خلال الموسم المقبل.

والأهلي من الأبطال السابقين ونال اللقب ثلاث مرات آخرها في موسم 2015-2016 وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بينما جاء ثالثا قبلها بموسم واحد.

وأنهى الشباب الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

حسرة اللاعبين والجمهور.. لحظة إعلان هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى (فيديو) https://t.co/zxgeSoVXe8 pic.twitter.com/Gqq4xWoRIO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

الهلال البطل

وفي السياق نفسه احتفظ الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على ضيفه الفيصلي في نهاية مثيرة للموسم اليوم الإثنين.

وقبل الجولة الأخيرة، تساوى الهلال في رصيد النقاط مع الاتحاد، مع امتلاك ”الزعيم“ أفضلية في المواجهة المباشرة، لذا كان يحتاج إلى الانتصار لحصد لقبه الثالث على التوالي والخامس في ست سنوات.

وأصبح رصيد الهلال 67 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه الاتحاد، الذي تصدر المسابقة لفترة طويلة لكنه تعادل مع الباطن دون أهداف اليوم.