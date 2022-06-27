طرد أندرسون تاليسكا في مباراة النصر والفتح (فيديو)

طرد الحكم سامي الجريس اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم نادي النصر في مباراة العالمي مع الفتح، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين.

ولم يتردد الحكم سامي الجريس في طرد أندرسون تاليسكا في الدقيقة 73 بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعد الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو ”VAR“، علما أن اللاعب أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 58 صدها ماكسيم كوفال حارس الفتح.

حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء تجاه تاليسكا#النصر_الفتح#SSC pic.twitter.com/kLnTSpx5LN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

وسجل أندرسون تاليسكا 20 هدفا ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي مع رومارينيو لاعب الاتحاد، ويتأخران بـ4 أهداف عن أوديون إيغالو لاعب الهلال المتصدر.

وفاز النصر 2/1 حيث تقدم له غونزالو مارتينيز في الدقيقة 14، لكن الفتح أنهى الشوط الأول متعادلا 1/1 بعدما سجل له أيمن شفيق الخليف. وسجل جلال الدين ماشاريبوف هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

وضمن النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي متأخرا بـ6 نقاط عن الهلال البطل، و4 نقاط عن الاتحاد الثاني، ومتقدما بـ6 نقاط عن الشباب الرابع.

المشاركة في السوبر السعودي

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، والتي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية.

وحسب النظام الجديد للبطولة يشارك في كأس السوبر السعودي 4 فرق، هي: بطل الدوري السعودي (الهلال) ووصيفه (الاتحاد) وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين (الفيصلي) ووصيفه، وفي حال تكرار فريق أو اثنين يلجأ لترتيب الدوري السعودي.

وتوج الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال في النهائي، وضمن الثنائي مشاركتهما في كأس السوبر السعودي في النسخة القادمة.

ولأن الهلال ضمن المركز الأول (البطل) في الدوري السعودي فإن صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي سيشارك في كأس السوبر.

وضمن النصر البطاقة الأخيرة بعدما ضمن إنهاء الدوري السعودي في المركز الثالث قبل جولة من نهاية المسابقة، بعد فوزه على الحزم 4/1 وتعادل الشباب أمام التعاون 1/1.

وحسب النظام الجديد للبطولة، فإن قرعة نصف النهائي ستجرى بين الأندية الأربعة بشكل مفتوح بعدما تكرر الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمركزين الأول والثاني في الدوري السعودي.

بينما تقتضي قوانين المسابقة في حال عدم تكرار أحد الأندية في المراكز المؤهلة الأصلية لكأس السوبر السعودي بمواجهة بطلِ الدوري السعودي وصيفَ كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهة بطلِ كأس خادم الحرمين الشريفين وصيفَ بطل الدوري.