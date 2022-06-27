رسميا.. نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمرة الـ18 (فيديو)

تُوِّج نادي الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022، اليوم الإثنين، بعد فوزه 2/1 على الفيصلي في الجولة الـ30 من المسابقة، في الوقت الذي تعادل فيه الاتحاد مع الباطن 0/0.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، صاحب المركز الثاني، لينال الزعيم اللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه.

إيغالو يفتتح التسجيل مبكرًا ⚽️ الهلال 1 × 0 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/Ult1cOMxAj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

وانحصر اللقب بين الهلال والاتحاد، بعد خروج النصر والشباب، قبل أن ينهي الهلال اللقب لصالحه في الجولة الأخيرة بعد صراع ناري ومثير مع الاتحاد.

وبات الهلال أول فريق ينال لقب الدوري السعودي ثلاثة مواسم متتالية في دوري المحترفين السعودي الذي بدأ في موسم 2008/2009.

بعد مجهود فردي رائع من ميشايل.. إيغالو يضيف الهدف الثاني ⚽️ الهلال 2 × 0 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/YfmFuxDmcz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

ونال الاتحاد لقب الدوري في موسم 2008/2009 وكان هذا أول موسم منذ بدء نظام الاحتراف في الدوري السعودي، وكان هذا التتويج الثامن للعميد في الدوري المحلي، لكن الاتحاد لم ينل اللقب بعد ذلك.

ونال الهلال اللقب موسمين على التوالي، في ثلاث مناسبات (2009/2010 و2010/2011) (2016/2017 و2017/2018) و(2019/2020 و2020/2021)، قبل أن يفوز بلقب الموسم الحالي (2021/2022)، في حين نال النصر لقب الدوري في موسمين متتاليين مرتين في 2013/2014 و2014/2015.

وفي آخر 10 مواسم من الدوري السعودي نال الهلال اللقب 5 مرات، في حين نال الهلال اللقب 10 مرات منذ موسم 2000/2001، كما أن هذا اللقب الثامن للهلال منذ بدء دوري المحترفين.

بعد دخوله بدقائق.. كلايسون يقلص الفارق ⚽️ الهلال 2 × 1 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/B6BtINjUug — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

والهلال أكثر فريق حقق لقب الدوري السعودي برصيد 18 مرة، مقابل 9 ألقاب للنصر، و8 للاتحاد، و6 للشباب، وثلاثة ألقاب للأهلي، ولقبين للاتفاق، ولقب وحيد للفتح.

وخلال 30 مباراة في الدوري السعودي حقق الهلال الفوز 20 مرة، و7 تعادلات، وخسر ثلاث مرات، سجل الهلال 63 هدفا، كأكثر فريق يسجل أهدافا في المسابقة هذا الموسم، في حين تلقت شباكه 28 هدفا.