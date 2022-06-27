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ماكسيم كوفال يتصدى لضربة جزاء سددها أندرسون تاليسكا في مباراة النصر والفتح (فيديو)
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 19:29 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 19:35 GMT

ماكسيم كوفال يتصدى لضربة جزاء سددها أندرسون تاليسكا في مباراة النصر والفتح (فيديو)

نجح الأوكراني ماكسيم كوفال في التصدي لضربة جزاء سددها المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في المباراة التي تجمع النصر مع الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نجح الأوكراني ماكسيم كوفال في التصدي لضربة جزاء سددها المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في المباراة التي تجمع النصر مع الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

واحتس حكم المباراة ضربة جزاء للنصر سددها ندرسون تاليسكا في الدقيقة 58 لكن ماكسيم كوفال صدها بيمينه وأبعدها إلى ضربة ركنية.

وتقدم غونزالو مارتينيز للنصر في الدقيقة 14، لكن أيمن شفيق الخليف سجل هدف التعادل للفتح في الدقيقة 37.

وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد في حين ضمن النصر المركز الثالث، والنصر المركز الرابع.

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