ماكسيم كوفال يتصدى لضربة جزاء سددها أندرسون تاليسكا في مباراة النصر والفتح (فيديو)

نجح الأوكراني ماكسيم كوفال في التصدي لضربة جزاء سددها المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في المباراة التي تجمع النصر مع الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.
واحتس حكم المباراة ضربة جزاء للنصر سددها ندرسون تاليسكا في الدقيقة 58 لكن ماكسيم كوفال صدها بيمينه وأبعدها إلى ضربة ركنية.
تاليسكا يهدر ركلة الجزاء#النصر_الفتح#SSC pic.twitter.com/mhVkDbLoqb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022
وتقدم غونزالو مارتينيز للنصر في الدقيقة 14، لكن أيمن شفيق الخليف سجل هدف التعادل للفتح في الدقيقة 37.
وينحصر اللقب بين الهلال والاتحاد في حين ضمن النصر المركز الثالث، والنصر المركز الرابع.