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رياضة

ماجد النفيعي يغادر الملعب قبيل نهاية مباراة الشباب بعد التأكد من هبوط الأهلي لدوري يلو (فيديو)
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 20:04 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 20:40 GMT

ماجد النفيعي يغادر الملعب قبيل نهاية مباراة الشباب بعد التأكد من هبوط الأهلي لدوري يلو (فيديو)

غادر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بعد تأكد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولي "دوري يلو"، خلال مباراة فريقه أمام

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

غادر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ بعد تأكد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولي ”دوري يلو“، خلال مباراة فريقه أمام الشباب التي تقام في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي واجه الشباب في إطار منافسات الجولة الأخيرة ”الثلاثين“ من عمر مواجهات الدوري السعودي للمحترفين ”كأس الأمير محمد بن سلمان“.

وقبيل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق التقطت كاميرا المباراة ماجد النفيعي وهو يغادر المقصورة الرئيسة ويخرج من المدرجات، ويكسو الحزن وجهه بشكل لافت للنظر بعد تأكده من هبوط الأهلي لأول مرة في تاريخه.

هبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

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