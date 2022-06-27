ماجد النفيعي يغادر الملعب قبيل نهاية مباراة الشباب بعد التأكد من هبوط الأهلي لدوري يلو (فيديو)

غادر ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي مدرجات استاد الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ بعد تأكد هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولي ”دوري يلو“، خلال مباراة فريقه أمام الشباب التي تقام في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي واجه الشباب في إطار منافسات الجولة الأخيرة ”الثلاثين“ من عمر مواجهات الدوري السعودي للمحترفين ”كأس الأمير محمد بن سلمان“.

وقبيل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق التقطت كاميرا المباراة ماجد النفيعي وهو يغادر المقصورة الرئيسة ويخرج من المدرجات، ويكسو الحزن وجهه بشكل لافت للنظر بعد تأكده من هبوط الأهلي لأول مرة في تاريخه.

ماجد النفيعي رئيس نادي #الأهلي غادر مواجهة #الشباب قبل نهاية اللقاء والهبوط بـ4 دقائق .. الهبوط الأول في تاريخ الأهلي #الأهلي_الشباب #الدوري_السعودي pic.twitter.com/9zlfrjfd3G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

هبط الأهلي لأول مرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الشباب في الجولة الأخيرة اليوم الاثنين.

وكان عملاق مدينة جدة يحتاج للفوز لامتلاك فرصة في البقاء، لكنه اكتفى بتعادل جعله يهبط إلى الدرجة الثانية لأول مرة.

وأصبح رصيد الأهلي 32 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.