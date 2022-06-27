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رياضة

شقيق عمر الغامدي يكشف تطورات حالته الصحية
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 18:38 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 19:15 GMT

شقيق عمر الغامدي يكشف تطورات حالته الصحية

كشف سعيد الغامدي، شقيق اللاعب عمر الغامدي نجم نادي الهلال والشباب السابق، تفاصيل تطورات الحالية الصحية لشقيقه. وتصدر اسم عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف سعيد الغامدي، شقيق اللاعب عمر الغامدي نجم نادي الهلال والشباب السابق، تفاصيل تطورات الحالية الصحية لشقيقه.

وتصدر اسم عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، عناوين الصحف ووسائل الإعلام في السعودية، بعد أن تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

ونقل عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال الابق تصريحات عن شقيق عمر الغامدي قال إن نجم الكرة السعودية السابق حالته أصبحت مستقرة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي: ”اللهم لك الحمد والشكر ..تم التواصل مع الأخ سعيد الغامدي ، شقيق الكابتن عمر الغامدي ، وطمأنني على صحته ، وأن وضعه مستقر ولله الحمد“.

وأضاف: ”أسأل الله العظيم ان يلبس بو فهد ثوب الصحة والعافية وان يتم نعمته عليه بشفائه وعافيته“.

وأُدخل عمر الغامدي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض، حيث انتشرت عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض، لكن لم تتضح على الفور طبيعة المرض الذي يعاني منه اللاعب الخلوق كما وصفه معلقون كثر.

وانتشر عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض لكن لم تتضح على الفور طبيعة المرض الذي يعاني منه اللاعب الخلوق كما وصفه معلقون كثر.

وبحسب الغامدي نفسه فإنه يمر بعارض صحي، وهو ما تسبب في دخوله المستشفى، دون توضيح نوع المرض.

عمر الغامدي لاعب سعودي سابق من مواليد 11 أبريل 1979، ويبلغ الآن من العمر 43 عاما.

ولعب عمر الغامدي في مسيرته الكروية مع ناديين سعوديين: الأول نادي الهلال، من العام 1998 إلى 2010، حيث برز اسمه كأحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط المدافع.

وفي الفترة الثانية لعب لنادي الشباب السعودي، من 2010 حتى 2015.

ويمتلك الغامدي مسيرة دولية مميزة مع المنتخب السعودي، خاض خلالها 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.

وأعلن اللاعب عمر الغامدي عن انتهاء مسيرته على العشب الأخضر بتاريخ 22 يوليو 2015، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الكرة السعودية.

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