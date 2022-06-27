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رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي.. إيغالو يبتعد عن تاليسكا ورومارينيو
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 18:21 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 19:00 GMT

ترتيب هدافي الدوري السعودي.. إيغالو يبتعد عن تاليسكا ورومارينيو

ابتعد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للزعيم في المباراة التي تجمعه مع منافسه الفيصلي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ابتعد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بعدما افتتح التسجيل للزعيم في المباراة التي تجمعه مع منافسه الفيصلي اليوم الإثنين في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي.

ورفع إيغالو رصيده إلى 23 هدفا ويتقدم بـ3 أهداف عن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، والبرازيلي الآخر رومارينيو لاعب الاتحاد، وسجل كل منهما 20 هدفا، في المركز الثاني.

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وسجل إيغالو 12 هدفا مع الشباب قبل أن ينتقل في السوق الشتوي الماضي إلى الهلال وسجل معه 11 هدفا في الدوري السعودي ليرفع رصيده إلى 23 هدفا.

وسجل ليندر توامبا لاعب التعاون 17 هدفا ويحتل المركز الثالث ثم عبدالرزاق حمدالله في المركز الرابع وسجل 15 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي:
1. أوديون إيغالو، الهلال، 23 هدفا.
2. أندرسون تاليسكا (النصر)، ورومارينيو (الاتحاد)، ولكل منهما 20 هدفا.
3. ليندر توامبا، التعاون 17 هدفا.
4. عبدالرزاق حمدالله، الاتحاد، 15 هدفا.

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