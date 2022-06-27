هدف مباراة النصر والفتح.. بيتي مارتينيز يتقدم للعالمي (فيديو)

تقدم بيتي مارتينيز لاعب نادي النصر بالهدف الأول لفريقه في شباك الفتح، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين 27 يونيو، في ختام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي الدقيقة 13 استلم بيتي مارتينيز الكرة من ناحية اليمين وتوغل حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء، وسجل أرضية قوية فشل حارس الفتح في التصدي لها.

هدددددف!⚽

د13' الهدف الأول لـ النصر عن طريق بيتي مارتينيز

النصر 1 × 0 الفتح#النصر_الفتح#SPL | #SSC pic.twitter.com/oJXBVuxbqQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

ويستضيف ملعب مرسول بارك مباراة تجمع بين النصر والفتح، ضمن منافسات المرحلة الـ30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة.