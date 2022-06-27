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رياضة

هدف مباراة الهلال والفيصلي.. إيغالو يتقدم للزعيم (فيديو)
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 18:11 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 18:55 GMT

هدف مباراة الهلال والفيصلي.. إيغالو يتقدم للزعيم (فيديو)

افتتح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو التسجيل لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيصلي اليوم الإثنين، في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

افتتح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو التسجيل لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيصلي اليوم الإثنين، في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف إيغالو في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من ميشيل دي أوليفيرا..

وفي حال فوز الهلال على الفيصلي فإن الزعيم سيضمن التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة الاتحاد مع الباطن.

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