هدف مباراة الهلال والفيصلي.. إيغالو يتقدم للزعيم (فيديو)

افتتح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو التسجيل لناديه الهلال في المباراة التي تجمعه مع الفيصلي اليوم الإثنين، في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف إيغالو في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من ميشيل دي أوليفيرا..

إيغالو يفتتح التسجيل مبكرًا ⚽️ الهلال 1 × 0 الفيصلي#الهلال_الفيصلي#SSC pic.twitter.com/Ult1cOMxAj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

وفي حال فوز الهلال على الفيصلي فإن الزعيم سيضمن التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة الاتحاد مع الباطن.