بعد إلغاء واتفورد مباراة قطر الودية لمخاوف بشأن حقوق الإنسان.. الاتحاد القطري: لم نفكر في اللعب معهم

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي اليوم الإثنين، إلغاء مباراة ودية محتملة أمام منتخب قطر لكرة القدم بعدما عبرت رابطتان للمشجعين عن مخاوفهما بخصوص حقوق الإنسان هناك.

وطلبت الرابطتان من النادي الإنجليزي إظهار دعمه ”لكل من حقوق الإنسان وحقوق أصحاب الميول الجنسية المختلفة وحقوق المرأة“ في المباراة الودية، لكن تقرر إلغاء المواجهة.

تحرك جديد من #الفيفا في ملف حقوق عمال ملاعب كأس العالم قطر 2022 التفاصيل | https://t.co/kCmYUhLIEu#إرم_سبورت pic.twitter.com/IMOaBGesVE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2021

وقال متحدث باسم النادي في بيان لوسائل إعلام بريطانية: ”لم يتم الاتفاق بشكل نهائي، وبات من الواضح جدا أن هذه المباراة لن يتم إقامتها، وبناء عليه سيتم تغيير جدول مبارياتنا“.

ومن غير المسموح إقامة العلاقات الجنسية المثلية في قطر، بينما تقول منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان إن القانون القطري يميز ضد النساء وأصحاب الميول الجنسية المختلفة.

وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما احتل المركز 19 وقبل الأخير.

وعلى الجانب الآخر أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الاثنين أن المنتخب الوطني لم يكن يرغب من الأساس في مواجهة واتفورد وديا بعدما قال النادي الإنجليزي إنه ألغى مباراة ودية مع بطل آسيا بسبب مخاوف رابطتين للمشجعين بخصوص أمور تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال الاتحاد القطري في بيان ردًا على بيان واتفورد: ”تم عرض مجموعة من الاقتراحات لخوض لقاءات ودية تحضرية مع العديد من الأندية الأوروبية من ضمنها واتفورد، وجميع تلك المقترحات كانت على طاولة المدير الفني للمنتخب الوطني السيد فيلكس سانشيز“.

وأضاف البيان ”بعد دراسة العروض المطروحة على الجهاز الفني تم اختيار المباريات الودية التحضرية مع مختلف الفرق الأوروبية وأن فريق واتفورد الإنجليزي لم يكن أساسا من ضمن سلسلة المباريات التي سيخوضها المنتخب في الفترة القادمة“.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقد يوم 11 مايو الماضي، اجتماعا افتراضيا مع العديد من الاتحادات الأعضاء لمناقشة إصلاحات رعاية العمال وحقوق الإنسان في قطر التي تستضيف كأس العالم.

وقال موقع الفيفا الرسمي على الإنترنت، إن الاجتماع الذي تم عبر الإنترنت جاء بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم في قطر.

وقال غياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الاجتماع: ”أرحب بشدة بالمشاركة البناءة مع الاتحادات الأعضاء بشأن هذا الموضوع المهم، نريد جميعًا ضمان حماية جميع المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة القدم، ونحن على ثقة من أن الحدث يمكن أن يكون بمثابة حافز للتغيير الاجتماعي الإيجابي الأوسع“.

العفو الدولية: آلاف من عمال ملاعب كأس العالم يواجهون الاستغلال في قطر https://t.co/324zXji897 pic.twitter.com/XHzuGGKSli — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2020

”نعلم أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، لكننا بحاجة إلى الاعتراف بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في وقت قصير جدًا، وذلك بفضل التزام أعلى السلطات في البلاد، ولضمان أن أي نقاش حول هذه المسألة المعقدة يجب أن يكون بناء على حقائق تم التحقق منها“.

”من المهم أن تسمع اتحاداتنا الأعضاء مباشرة من الخبراء الدوليين المستقلين، أن الظروف في مواقع تشييد كأس العالم قد وصلت إلى أعلى معايير السلامة العالمية، وأن الإصلاحات التشريعية الأخيرة قد استفاد منها بالفعل عشرات الآلاف من العمال في جميع أنحاء قطر“.

وارتدى لاعبو النرويج، ومن بينهم إرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند ولاعب وسط آرسنال مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد، قمصانا كُتب عليها ”حقوق الإنسان. داخل وخارج الملعب“ خلال مباراة في تصفيات كأس العالم خلال شهر مارس/آذار الماضي، وتكرر الأمر مع منتخبات ألمانيا وهولندا.