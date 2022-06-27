لعب لناديَي الهلال والشباب.. من هو المحلل الرياضي عمر الغامدي؟

تصدر اسم عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، عناوين الصحف ووسائل الإعلام في السعودية، بعد أن تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

وكتب الغامدي عبر حسابه على ”تويتر“: ”‏أمرّ بعارض صحي أسأل الله لي ولكم السلامة لا تنسونا من دعواتكم لا حرمكم الله الأجر“.

وأُدخل عمر الغامدي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض، حيث انتشرت عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض، لكن لم تتضح على الفور طبيعة المرض الذي يعاني منه اللاعب الخلوق كما وصفه معلقون كثر.

ما طبيعة مرض عمر الغامدي؟ https://t.co/onxGVELoRO pic.twitter.com/xgC7fYPNyB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 27, 2022

من هو عمر الغامدي؟

عمر الغامدي لاعب سعودي سابق من مواليد 11 أبريل 1979، ويبلغ الآن من العمر 43 عاما.

لعب عمر الغامدي في مسيرته الكروية مع ناديين سعوديين: الأول نادي الهلال، من العام 1998 إلى 2010، حيث برز اسمه كأحد أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط الوسط المدافع.

وفي الفترة الثانية لعب لنادي الشباب السعودي، من 2010 حتى 2015.

ويمتلك الغامدي مسيرة دولية مميزة مع المنتخب السعودي، خاض خلالها 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.

أعلن اللاعب عمر الغامدي عن انتهاء مسيرته على العشب الأخضر بتاريخ 22 يوليو 2015 م، وذلك بعد مسيرة حافلة بالألقاب كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ الكرة السعودية.

وفيما يلي أبرز البطولات التي حصل عليها عمر الغامدي في مسيرته الكروية:

بطولة دوري زين السعودي – 5 مرات.

بطولة كأس الملك – مرة واحدة.

بطولة كأس السوبر السعودي – مرة واحدة.

بطولة كأس ولي العهد – ست مرات.

بطولة كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل حاليا – ثلاث مرات).

بطولة كأس المؤسس – مرة واحدة.

بطولة آسيا للأندية (دوري أبطال آسيا حاليا) – مرة واحدة.

بطولة كأس أبطال الكؤوس الآسيوي – مرتين.

بطولة كأس السوبر الآسيوي – مرتين.

بطولة كأس أبطال الكؤوس العربي – مرة واحدة.

بطولة كأس السوبر العربي (بطولة النخبة العربية) – مرة واحدة.

بطولة كأس الأبطال الخليجي – مرة واحدة.