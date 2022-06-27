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رياضة

ما طبيعة مرض عمر الغامدي؟
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 10:22 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 10:25 GMT

ما طبيعة مرض عمر الغامدي؟

نقل عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع "تويتر". وكتب الغامدي عبر حسابه على "تويتر":

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نقل عمر الغامدي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، حسبما أعلن عبر حسابه بموقع ”تويتر“.

وكتب الغامدي عبر حسابه على ”تويتر“: ”‏أمر بعارض صحي أسأل الله لي ولكم السلامة لا تنسونا من دعواتكم لا حرمكم الله الأجر“.

وأُدخل عمر الغامدي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض.

وانتشر عدد من الصور لعمر الغامدي وهو على فراش المرض.

ولم يوضح الغامدي تفاصيل مرضه، ولكن الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، قال عبر برنامج ”شوت“: ”دعواتنا وأمنياتنا للكابتن عمر الغامدي بالشفاء العاجل، وهو أحد النجوم الذين قدموا الكثير للمملكة العربية السعودية ولناديي الهلال والشباب، هو يمر بوعكة صحية بسيطة وبإذن الله يتشافى، وهو واحد من الأسماء التي نفتخر بالتعامل معها ويكون موجود ضمن طاقم القناة“.

وانهالت التعليقات الداعمة للغامدي من زملائه السابقين والعديد من الإعلاميين، وقال صالح النعيمة، نجم الهلال الأسبق: ”يا من تقولُ للشيءِ كُنْ فيكون، أسالكَ بعظمتكَ وقدرتكَ أن تشفي عمر الغامدي وكل مسلم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما“.

وعلق الإعلامي حسن عبدالقادر عبر حسابه على تويتر: ”أسأل الله العلي العظيم أن يشفي الصديق الكابتن عمر الغامدي وأن يحفظه ويبعد عنه كل بأس، لا تنسوه من دعائكم“.

وقال نواف التمياط، نجم الهلال السابق، عبر حسابه: ”أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي أخي عمر الغامدي شفاءً لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية وكل مريض إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك“.

عمر الغامدي البالغ من العمر 43 عامًا، بدأ مسيرته مع كرة القدم في الهلال، العام 1995، حيث بقي معه حتى انتقاله إلى الشباب، العام 2010.

ويمتلك الغامدي مسيرة دولية مميزة مع المنتخب السعودي، خاض خلالها 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.

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