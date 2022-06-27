SSC تعلن نقل مباريات جولة الحسم من الدوري السعودي على القنوات المفتوحة

أعلنت قنوات ”SSC“ الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، عن نقلها لمباريات جولة الحسم للدوري السعودي، التي تقام مساء اليوم الاثنين، والتي سيعلن من خلالها عن بطل المسابقة للنسخة الحالية، عبر القنوات المفتوحة.

وقالت القناة عبر حسابها الموثق على ”تويتر“، يوم الاثنين: ”الآن بإمكان متابعينا الكرام مشاهدة جولة الحسم من دوري MBS مجانا عبر قنواتنا المجانية وبتقنية الـHD على أجهزة GoBX وعبر تطبيق شاهد لمشتركي Shahid-VIP“.

وكانت الجولة الماضية قد نقلت عبر القنوات المشفرة فقط وهو ما أثار غضب المتابعين.

عاجل 🚨🚨🚨 الان بإمكان متابعينا الكرام مشاهدة جولة الحسم من دوري MBS مجانا عبر قنواتنا المجانية وبتقنية الـHD على اجهزة GoBX وعبر تطبيق شاهد لمشتركي Shahid-VIP#SSC | #SPL pic.twitter.com/IdV3kEkCXG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

وسيتم نقل مباراة الهلال ضد الفيصلي عبر قناة ”SSC1″، بينما تنقل مواجهة الاتحاد ضد الباطن عبر قناة ”SSC5“.

ويسدل الستار، مساء الاثنين، على منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يتصارع الهلال والاتحاد، اللذان يتعادلان في عدد النقاط، على التتويج باللقب، فيما تتنافس 7 فرق، يتقدمها الأهلي والاتفاق، على النجاة من الهبوط إلى ”دوري يلو“ لأندية الدرجة الأولى.

ويتفوق الهلال في المواجهات المباشرة على الاتحاد، الذي أهدر الصدارة من يديه في الجولات الأخيرة، على الرغم من أنه كان متقدمًا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ويستضيف الهلال نظيره الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث يحتاج الهلال إلى الفوز على ضيفه الفيصلي في الرياض من أجل حسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي، دون النظر إلى نتيجة منافسه، الذي يلاقي الباطن في جدة.

في المقابل، يدخل الاتحاد مواجهته ضد الباطن من أجل الفوز فقط، على أن ينتظر هدية من الفيصلي سواء بتعادله أو التغلب على الهلال، ليتوج باللقب، وينهي صيام 13 عامًا عن نيل البطولة.

وفي القاع، تتصارع 7 فرق، هي: الطائي، التعاون، الفيصلي، الرائد، الباطن، الأهلي، الاتفاق، على البقاء في دوري المحترفين خلال الجولة الأخيرة، وسينجو منها أربعة فرق، بينما سيلحق فريقان بالحزم، متذيل الترتيب، الذي هبط رسميا.

ويتواجد الأهلي في مقدمة الفرق الباحثة عن بطاقة ضمان البقاء في المسابقة، عندما يحل ضيفا على الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، فيما يبحث الاتفاق، الذي يتواجد في المركز قبل الأخير بـ31 نقطة، خلال المباراة أمام مضيفه الفيحاء، السابع بـ35، عن النقاط الثلاث للنجاة من الهبوط.