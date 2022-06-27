تركي العجمة: لو فاز الأهلي على الشباب وبقي في الدوري "عيب نقول له مبروك" (فيديو)

أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن ضيقه مما يحدث في النادي الأهلي السعودي وصراعه على البقاء في البطولة، حيث سيواجه الشباب، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الأخيرة.

وقال تركي العجمة عبر برنامج ”كورة“: ”لو الأهلي فاز على الشباب عيب يقال له مبروك على البقاء، والله عيب، بالعكس لازم يكون فيه كشف حساب على الذي حدث في الموسم كله، ممكن نقول له حمدالله على السلامة“.

#تركي_العجمة: لو فاز الأهلي على الشباب وبقي في الدوري "عيب نقول له مبروك".. ويجب أن يكون هناك كشف حساب @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الأهلي_الشباب pic.twitter.com/BrtDE01piN — برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022

وتحدث العجمة عن مراسم تتويج بطل الدوري، موضحا: ”التتويج سيكون بين الهلال أو الاتحاد، وزير الرياضة متواجد في جدة ورئيس الرابطة وممثل من اتحاد القدم سيتواجدون لو فاز الاتحاد بالدوري، بينما في الرياض سيتواجد نائب وزير الرياضة ورئيس الاتحاد وممثل من الرابطة، هذا ما سيحدث، حتى لا يحدث أي لغط وحديث آخر، واللي يحصل الكأس ألف مبروك ويستاهل، وطبعا الأهلي غالي في قلوب الناس، والمباراة لن تقدم أو تأخر للشباب، ولكنه سيلعب على تاريخه واسمه ونفسه وهذا المتوقع ولن يدخل أمام الأهلي ويقول له تعال سجل ولكن تريد أن تبقى فسيكون بالملعب“.

#تركي_العجمة يكشف عن مسؤولين الرياضة الذين سوف يتواجدون غداً في ملعب الاتحاد وملعب الهلال لحضور جولة الختام والحسم وتتويج بطل الدوري @TurkiAlajmah#كورة_روتانا #الاتحاد #الهلال pic.twitter.com/wWQkAZSFD2 — برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022

ويصطدم الشباب بنظيره الأهلي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويلاقي الأهلي نظيره الشباب على ملعب فيصل بن فهد وذلك في ختام منافسات الدوري السعودي.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من متابعي كرة القدم السعودية خاصةً والعربية عامةً كون الأهلي بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأدنى ”دوري يلو“.

ويدخل الأهلي السعودي المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، فيما يخوض الشباب المواجهة محتلا المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حساب الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، بجانب تعرض أي من الفرق التي تسبقه في الترتيب للخسارة، ليضمن ”الراقي“ تجنب الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال تعادل الأهلي أمام نظيره الشباب وخسر الباطن أمام الاتحاد سوف ينجو الأهلي من الهبوط لتفوقه في المواجهات المباشرة على حساب الباطن، بشرط فشل الاتفاق في تحقيق الفوز خارج دياره أمام الفيحاء في الجولة الأخيرة.

ويتفوق الشباب نسبيًا على الأهلي في المواجهات التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين السعودي.

وتقابل الأهلي والشباب في 27 مناسبة بدوري المحترفين السعودي، تمكن الليوث من الفوز في 10 لقاءات، بينما فاز الراقي في 8 وتعادلا في 9.