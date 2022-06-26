استغلال لتعثر الأهلي.. الهلال ينقض على عمر السومة

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الهلال اتفقت مع وكيل السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي للانتقال لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

ووفقًا للإعلامي ”جريان العضياني“، فإن إدارة الهلال اتفقت مع وكيل اللاعب للتوقيع مع السومة لمدة موسم ونصف للموسم المقبل، حال هبوط النادي ‎الأهلي رسميًا لدوري يلو.

ويعاني الأهلي من موسم كروي سيئ، حيث تراجع في كل منافسات الموسم الحالي، وتواجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، مما يقربه كثيرًا من مركز الهبوط.

ويحتاج الأهلي للفوز على الشباب، مساء غدٍ الإثنين، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي.

وحصل السومة مع الأهلي على كأس ولي العهد في 2014، الدوري السعودي في 2015، كأس خادم الحرمين الشريفين في 2016، وكأس السوبر في نفس العام.

وخلال الموسم الحالي، سجل عمر السومة 10 أهداف، وصنع 3 في 24 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، في حين سجل هدفًا، وصنع هدفًا في مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، وسجل 143 هدفًا في 179 مباراة.

ونال عمر السومة مع الأهلي لقب الدوري السعودي، موسم 2015/2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ذاته، كما نال لقبًا في كأس السوبر السعودي، ولقبًا في كأس ولي العهد (البطولة ألغيت).

وحصل السومة مع الأهلي على جائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية (مواسم 2014/2015، و2015/2016، و2016/2017).