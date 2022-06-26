تطورات الحالة الصحية للاعب الهلال السابق عمر الغامدي

أُدخل عمر الغامدي، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وكان الغامدي كتب، صباح اليوم الأحد، عبر حسابه، قائلًا: ”أمُر بعارض صحي، أسال الله لي ولكم السلامة“.

وأضاف النجم، البالغ من العمر 43 عامًا: ”لا تنسونا من دعائكم لا حرمكم الله الأجر“.

امر بعارض صحي اسال الله لي ولكم السلامه لاتنسونا من دعواتكم لاحرمكم الله الآجر . — عمر الغامدي (@gamdi66) June 25, 2022

وتداول مغردون صورة للغامدية وهو يرقد بالعناية المركزة وحالته سيئة.

وكتب الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”الله يشفي الكابتن عمر الغامدي، ويعافيه، ويقومه بالسلامة، ويخليه لعين ترجيه، ويحفظه من كل مكروه.. ادعوا له يا إخوان“.

الله يشفي الكابتن #عمر_الغامدي و يعافيه و يقومه بالسلامة و يخليه لعين ترجيه و يحفظه من كل مكروه

ادعوا له يا اخوان 🤲

. pic.twitter.com/zElBEr7yi7 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 26, 2022

يذكر أن عمر الغامدي بدأ مسيرته مع كرة القدم في الهلال، العام 1995، حيث بقي معه حتى انتقاله إلى الشباب، العام 2010، ثم اعتزل في 2015.

ولعب الغامدي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.