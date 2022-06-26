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رياضة

تطورات الحالة الصحية للاعب الهلال السابق عمر الغامدي
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 21:08 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 22:15 GMT

تطورات الحالة الصحية للاعب الهلال السابق عمر الغامدي

أُدخل عمر الغامدي، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أُدخل عمر الغامدي، أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وكان الغامدي كتب، صباح اليوم الأحد، عبر حسابه، قائلًا: ”أمُر بعارض صحي، أسال الله لي ولكم السلامة“.

وأضاف النجم، البالغ من العمر 43 عامًا: ”لا تنسونا من دعائكم لا حرمكم الله الأجر“.

وتداول مغردون صورة للغامدية وهو يرقد بالعناية المركزة وحالته سيئة.

وكتب الإعلامي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”الله يشفي الكابتن عمر الغامدي، ويعافيه، ويقومه بالسلامة، ويخليه لعين ترجيه، ويحفظه من كل مكروه.. ادعوا له يا إخوان“.

يذكر أن عمر الغامدي بدأ مسيرته مع كرة القدم في الهلال، العام 1995، حيث بقي معه حتى انتقاله إلى الشباب، العام 2010، ثم اعتزل في 2015.

ولعب الغامدي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 40 مباراة رسمية في الفترة من 2000 إلى 2007.

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