لماذا ارتبط إدينسون كافاني بالانتقال إلى نادي النصر السعودي؟

تداول عدد من مستخدمي مواقع لتواصل الاجتماعي تقارير تفيد بدخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، للحصول على خدماته خلال الصيف الحالي.

وراجت تقارير تفيد بقيام إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر بتقديم عرض مغرٍ لإدينسون كافاني للتعاقد معه خلال المريكاتو الصيفي الحالي.

وكان كافاني أعلن الرحيل عن مانشستر يونايتد بشكل رسمي بعد أن انضم إليه موسم 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان.

ولم يدخل النصر في أي مفاوضات للحصول على خدمات النجم الأوروغوياني، كما أشارت عدة تقارير، حيث أعاد بعض المغردين تصريحات قديمة للمدرب رودي غارسيا أشاد فيها بقدرات كافاني.

وقال غارسيا الذي سيتولى تدريب النصر، الموسم المقبل: ”أُحب إدينسون كافاني لأنه مهاجم مقاتل ورائع، وعندما يكون لديك مهاجم بهذه الصفات سيكون أمرًا جيدًا للفريق“.

وربط البعض تصريحات غارسيا السابقة مع نية الإدارة النصراوية عمل ميركاتو قوي، باقتراب إدينسون كافاني من الانتقال إلى نادي النصر السعودي.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد كشفت أن نادي النصر السعودي أتم، بشكل رسمي، تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد“.

ونشرت ”الرياضية“ صورًا لمسلي آل معمر، رئيس النصر، مع رودي غارسيا في فندق جورج سانك في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعد من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة في فرنسا.

ويستعد النصر لمواجهة الفتح، يوم الإثنين المقبل، على ملعب مارسول بارك وذلك ضمن منافسات ختام بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب الترتيب الرابع، وذلك قبل جولة واحدة فقط من النهاية.