مع اقتراب هبوط الأهلي.. عمر السومة يطلب مهلة للرد على عرض خليجي

قالت ”برنامج الديربي“ الكويتي إن المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي طلب مهلة قبل الرد على نادي القادسية الكويتي.

ووفقًا للبرنامج، فإن عمر السومة، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، طلب مهلة حتى نهاية الموسم الحالي للرد على عرض القادسية في صفقة الداعم الرئيس فيها فواز الحساوي.

ويخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام الشباب، غدا الإثنين، في الرياض في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يواجه الأهلي إمكانية الهبوط، ويملك الفريق 31 نقطة (نفس رصيد الاتفاق) من 29 مباراة، ويحتل المركز الرابع عشر من بين 16 فريقًا، علمًا بأنه تأكد هبوط الحزم.

ولعب عمر السومة للقادسية الكويتي بين 2011 و2014، حيث انضم للفريق قادمًا من الفتوة السوري، وغادره صيف 2014، إلى الأهلي السعودي.

وفي يناير 2021، أعلن النادي الأهلي، تجديد تعاقد السوري عمر السومة، حتى عام 2024، لكن حال هبوط الفريق قد يقرر اللاعب السوري الرحيل، في ظل اهتمام القادسية الكويتي بالتعاقد معه.

فرصة عمر السومة المهدرة خلال مباراة #الأهلي_الفتح .. غير معقول pic.twitter.com/DKtFFI73VW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2021

وخلال الموسم الحالي، سجل عمر السومة 10 أهداف، وصنع 3 في 24 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، في حين سجل هدفًا، وصنع هدفًا في مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، وسجل 143 هدفًا في 179 مباراة.

ونال عمر السومة مع الأهلي لقب الدوري السعودي، موسم 2015/2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم ذاته، كما نال لقبًا في كأس السوبر السعودي، ولقبًا في كأس ولي العهد (البطولة ألغيت).

وحصل السومة مع الأهلي على جائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات متتالية (مواسم 2014/2015، و2015/2016، و2016/2017).

ياكاتب التاريخ.. لا تغلق الصفحات نجمنا الأسطوري #عمر_السومة يسجل هدفه رقم (127) في تاريخ مشاركاته مع #الأهلي في الدوري ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين 💪💚 #الأهلي_الفتح pic.twitter.com/6kqsjdd5sG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 22, 2020

فرص بقاء الأهلي

وبعد هبوط الحزم رسميًا للدرجة الثانية، بات الصراع على الهروب من الهبوط بين 7 أندية، يهبط منها فريقان فقط بينهما الأهلي.

ويشتعل الصراع بين 7 أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي: الطائي (34 نقطة)، والتعاون، والرائد، والفيصلي، (33 نقطة)، والباطن (32 نقطة)، والأهلي، والاتفاق (31 نقطة).

وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميًا.

وحال فوزه على الشباب سيكون الأهلي بشكل كبير قد ضمن البقاء في دوري الأضواء؛ نظرًا لأنه حينها سيصبح رصيده 34 نقطة، وهو، كما يُجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين، رصيد الأمان، وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

لكن ذلك سيتوقف بالتأكيد على باقي نتائج منافسيه، حيث سيلتقي الطائي مع الحزم الهابط رسميًا، والاتحاد سيستضيف الباطن في مواجهة صعبة للباطن، والرائد سيواجه أبها في مباراة يحتاج للفوز بنتيجتها للبقاء أيضًا، وذلك بعد ضمان أبها البقاء في دوري الأضواء.