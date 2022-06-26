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رياضة

قبيل انطلاق كأس العالم.. المنتخب السعودي يخوض 5 مباريات ودية في سبتمبر ونوفمبر
تاريخ النشر: 26 يونيو 2022 15:53 GMT
تاريخ التحديث: 26 يونيو 2022 16:05 GMT

قبيل انطلاق كأس العالم.. المنتخب السعودي يخوض 5 مباريات ودية في سبتمبر ونوفمبر

أعلن المنتخب السعودي أنه سيخوض خمس مباريات ودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وأكد موعد ومكان كل هذه المباريات، ومنها المباراة

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أعلن المنتخب السعودي أنه سيخوض خمس مباريات ودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وأكد موعد ومكان كل هذه المباريات، ومنها المباراة الجديدة مع بنما.

وقال المنتخب السعودي، الذي أعلن هذا الشهر أنه سيواجه كولومبيا والولايات المتحدة وديا في 23 و27 سبتمبر أيلول على الترتيب، في حسابه على تويتر إنه سيلعب أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا، في نوفمبر تشرين الثاني.

وستلعب السعودية مع أيسلندا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني في أبوظبي، ثم تواجه بنما بعدها بأربعة أيام في الإمارات أيضا، وقبل أن تستضيف كرواتيا في الرياض في 16 من الشهر ذاته.

وخاضت السعودية مباراتين وديتين، في يونيو حزيران الجاري؛ استعدادا لكأس العالم، وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أمريكا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.

وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر تشرين الثاني، وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

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