قبيل انطلاق كأس العالم.. المنتخب السعودي يخوض 5 مباريات ودية في سبتمبر ونوفمبر

أعلن المنتخب السعودي أنه سيخوض خمس مباريات ودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وأكد موعد ومكان كل هذه المباريات، ومنها المباراة الجديدة مع بنما.

وقال المنتخب السعودي، الذي أعلن هذا الشهر أنه سيواجه كولومبيا والولايات المتحدة وديا في 23 و27 سبتمبر أيلول على الترتيب، في حسابه على تويتر إنه سيلعب أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا، في نوفمبر تشرين الثاني.

وستلعب السعودية مع أيسلندا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني في أبوظبي، ثم تواجه بنما بعدها بأربعة أيام في الإمارات أيضا، وقبل أن تستضيف كرواتيا في الرياض في 16 من الشهر ذاته.

🟢⚪️ مباراتان جديدتان في رحلة الإعداد لـ ⁧#كأس_العالم⁩ ، ستكون أمام منتخب آيسلندا 🇮🇸ومنتخب بنما 🇵🇦 في شهر نوفمبر المقبل . pic.twitter.com/DtKUOoISuJ — المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 26, 2022

وخاضت السعودية مباراتين وديتين، في يونيو حزيران الجاري؛ استعدادا لكأس العالم، وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أمريكا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.

وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر تشرين الثاني، وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.