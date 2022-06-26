رودي غارسيا فضل تدريب النصر السعودي على ناد أوروبي كبير

قالت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، إن رودي غارسيا فضل تدريب النصر على ناد أوروبي كبير.

ووفقا للصحيفة، فإنه بينما كان متوقعًا أن يتولى رودي غارسيا العمل في فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا أو يسعى إلى قمة الجدول في الدوري المحلي، اختار المدرب البالغ من العمر 58 عامًا تدريب نادي النصر.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد كشفت أن نادي النصر السعودي أتم بشكل رسمي تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو كمرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد“.

ونشرت ”الرياضية“ صورا لمسلي آل معمر، رئيس النصر، مع رودي غارسيا في فندق جورج سانك في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة في فرنسا.

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

ورودي غارسيا المولود في 20 فبراير 1964 يبلغ من العمر 58 عاما، لعب كرة القدم كلاعب محترف ما بين 1983 و1992، وقبلها كان في الفئات الصغرى لأندية كوربييل إسونيس وشاتيلون وليل، ولعب في صفوف أندية فرنسية كلاعب ارتكاز.