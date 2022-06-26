الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا يوافق على عرض النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي رودي غالياتي، أن نادي النصر السعودي أتم اتفاقه لضم الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي الإيطالي.

وينتهي عقد الحارس الكولومبي صاحب الـ33 عامًا بنهاية الشهر الجاري، واقترب من الرحيل عن نابولي، ولكن لم يحدد وجهته، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

وقال غالياتي عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد ”الصفقة تمت، ديفيد أوسبينا سيكون لاعب النصر الجديد، قرر حارس المرمى، الذي لن يعود مرة أخرى إلى نابولي، قبول عرض النادي السعودي“.

🚨✅ DONE DEAL: David #Ospina will be a new #AlNasr player. The 🇨🇴 goalkeeper – who won't reniew with #Napoli – has decided to accept the proposal of the 🇸🇦 club. 🤝 📌 As reported in exclusive, the talks between the parties have been going on since January. Said, done! 🐓⚽ https://t.co/3HXlfWwH3b pic.twitter.com/CHC0Sdpgix — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2022

فيما قال موقع ”Area Napoli“، أن ”نادي النصر على بعد خطوة واحدة من التوقيع مع الحارس أوسبينا براتب 3.5 مليون دولار وعقد لمدة موسمين“.

وكان لدى الحارس الكولومبى عروض ،أيضا، من ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، بالإضافة لعدة عروض من المكسيك، والنصر السعودي.

وبدأ أوسبينا مسيرته الكروية بالانضمام لنادي نيس الفرنسي في 2008، وانضم لآرسنال الإنجليزي في 2014، حتى أعير لنابولي في 2018 حتى انتقل للنادي ذاته العام التالي.

وشارك ديفيد فريقه الإيطالي في 33 مباراة، استقبل خلالها 28 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 13 لقاء، وخاض خلال مسيرته 103 مباريات، استقبل مرماه 96 هدفا، وخرج من 39 مباراة بشباك نظيفة.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، إذ يعاني من تراجع كبير في نتائج هذا الموسم الرياضي الحالي؛ إذ ودع المنافسة في جميع المسابقات.

وحاولت إدارة النصر سابقا الحصول على خدمات الكولومبي أوسبينا، وفشلت في التفاوض مع نابولي لشراء 6 الأشهر المتبقية في العقد وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويسعى النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى منذ الميركاتو الشتوي، إذ ارتبط اسمه بالثنائي المصري محمد الشناوي، حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك، وأكدت تقارير حصوله على توقيع الأخير، قبل أن يتراجع.

ويستعد النصر لمواجهة الفتح، غدا الاثنين، في إطار الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعزز نادي النصر مركزه الثالث بجدول الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، بعد فوزه الكبير على مضيفه فريق الحزم بنتيجة 4 – 1، في الجولة الماضية.

النصر ضمِن إنهاء الموسم المحلي من الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث، بجانب المشاركة في كأس السوبر السعودي في النسخة المقبلة.