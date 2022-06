الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا يوافق على عرض النصر السعودي

كشف الإعلامي الرياضي رودي غالياتي، أن نادي النصر السعودي أتم اتفاقه لضم الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي الإيطالي.

وينتهي عقد الحارس الكولومبي صاحب الـ33 عامًا بنهاية الشهر الجاري، واقترب من الرحيل عن نابولي، ولكن لم يحدد وجهته، وشارك الحارس الكولومبي في 33 مباراة هذا الموسم، واستقبل 28 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 13 مرة.

وقال غالياتي عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد ”الصفقة تمت، ديفيد أوسبينا سيكون لاعب النصر الجديد، قرر حارس المرمى، الذي لن يعود مرة أخرى إلى نابولي، قبول عرض النادي السعودي“.

🚨✅ DONE DEAL: David #Ospina will be a new #AlNasr player. The 🇨🇴 goalkeeper – who won't reniew with #Napoli – has decided to accept the proposal of the 🇸🇦 club. 🤝

📌 As reported in exclusive, the talks between the parties have been going on since January. Said, done! 🐓⚽ https://t.co/3HXlfWwH3b pic.twitter.com/CHC0Sdpgix

