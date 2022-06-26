قبل جولة الحسم.. الهلال والاتحاد يتصارعان على لقب الدوري السعودي.. والأهلي في خطر

ستضع رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم نسختين لكأس البطولة في مدينتي الرياض وجدة في الوقت ذاته؛ تحسبا لأي سيناريو في الجولة الأخيرة بالموسم المثير يوم الاثنين مع تساوي الهلال والاتحاد في النقاط.

ويتفوق الهلال بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد الذي أهدر الصدارة في الجولات الأخيرة بعدما كان متقدما بفارق كبير.

ويحتاج الهلال للفوز على ضيفه الفيصلي في الرياض لحسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي دون النظر إلى نتيجة الاتحاد مع الباطن في جدة.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في ظل غياب قلبي الدفاع الأساسيين علي البليهي وجانغ هيون سو بجانب لاعب الوسط جوستافو كويار للإيقاف، كما أن منافسه الفيصلي يواجه خطر الهبوط وسيحتاج لنتيجة إيجابية.

ولا ينحاز التاريخ دائما إلى الهلال عند تأجيل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة.

T h e E n d! pic.twitter.com/HCue43w7Uo — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 25, 2022

وخسر الهلال اللقب مرتين في اليوم الأخير، أولاهما بموسم 2008- 2009، الأول في عصر الاحتراف، حين حقق الاتحاد لقبه الأخير بالمسابقة، وفي 2018- 2019 لصالح النصر.

وتوج ”الزعيم“ باللقب مرة واحدة في آخر جولة بموسم 2017- 2018 على حساب الأهلي.

وسيحتاج الاتحاد إلى هدية من الفيصلي مع الفوز على الباطن المهدد بالهبوط أيضا.

وبدا أن الاتحاد يمضي بخطوات ثابتة نحو أول لقب منذ 2009، لكنه حقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات، بينما حقق الهلال خمسة انتصارات متتالية مواصلا صحوته منذ وصول المدرب رامون دياز بعد أن كان بعيدا عن سباق اللقب.

وقال الأرجنتيني دياز ”نستحق التتويج باللقب ولن نفرط في فرصتنا، كنا نبتعد بفارق 16 نقطة عن الصدارة والآن نتحكم في مصيرنا“.

وتأثر الاتحاد بتوقف الموسم لفترة طويلة بسبب بطولة دوري أبطال آسيا التي لا يشارك فيها هذا الموسم، بجانب الإصابات وكان أبرز الغائبين المدافع المصري أحمد حجازي الذي عاد للعب أخيرا.

⚽️ #الفتح 0 : 3 #الهلال

🔘 الجولة قبل الأخيرة

🎬 ملخّص المباراة 👇 pic.twitter.com/UaAFMaBfPe — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 24, 2022

وكان الاتحاد سيفقد اللقب رسميا في الجولة السابقة، لكنه حول تأخره إلى فوز مثير 3-1 على الاتفاق في الدقائق الأخيرة ليتمسك ببصيص الأمل.

وقال حجازي ”يجب أن نقاتل حتى آخر لحظة، لدينا الرغبة منذ بداية الموسم لكن تعرضنا لظروف صعبة ونريد أن يفتخر بنا الجمهور وأن نفخر بأنفسنا“.

⚽️ #الاتفاق 1 : 3 #الاتحاد

🔘 الجولة قبل الأخيرة

🎬 ملخّص المباراة 👇 pic.twitter.com/hND0Qu5BaB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) June 24, 2022

* الأهلي في خطر

تخلى الأهلي عن مكانه بين الكبار، وأصبح بطل 2016 على حافة الهبوط للدرجة الثانية، إلا إذا فاز على الشباب رابع الترتيب مع انتظار هدايا من الآخرين في اليوم الأخير.

ولم يفز الأهلي على الشباب منذ 2019 وخسر في آخر ثلاث مواجهات، كما سيخوض اللقاء خارج ملعبه، وهو ما يثير مخاوف جماهيره لأنه حقق هذا الموسم انتصارين فقط في 14 مباراة بعيدا عن قواعده.

وقال روبرت سيبولدي مدرب الأهلي ”لدينا فرصة في النجاة من الناحية الحسابية وسنسعى للفوز على الشباب وسنقاتل حتى النهاية وأثق في اللاعبين“.

ويخيم شبح الهبوط على سبع فرق في اليوم الأخير، وهي: الاتفاق، والباطن، والرائد، والفيصلي، والتعاون، والطائي، بجانب الأهلي، وستكون الحسابات معقدة لتحديد فريقين سيلتحقان بالحزم متذيل الترتيب.