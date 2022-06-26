هل وجد النصر ضالته في شخصية المدرب الفرنسي رودي غارسيا؟

أجمعت عدة تقارير صحفية سعودية على أن إدارة نادي النصر، أتمت إجراءات التوقيع مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل، ولمدة موسمين، رغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن من إدارة مسلي آل معمر، رئيس النادي.

وسيتسلم المدرب الفرنسي، البالغ 58 عامًا، المهمة خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل روسو الذي ستنتهي مهمته مع ”العالمي“ بنهاية مباراة الفتح، يوم الاثنين.

ويملك غارسيا خبرة كبيرة وتجارب ناجحة مع ليل، ومارسيليا، وليون الفرنسي، بجانب روما الإيطالي.

وكانت مفاوضات إدارة النصر مع غارسيا، استغرقت فترة كبيرة تكللت بالنجاح بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل بشأن كافة الشروط.

وأجمع العديد من الخبراء والنقاد الرياضيين على أن النصر سيجد ضالته في شخصية المدرب الفرنسي. وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الزهراني: ”يهمني أن هذا المدرب سينهي لغط الشخصية الاهتزازية للاعب، وسيغطي الرتق في الجانب الإداري وهو متكامل الشخصية، وحسب المؤكد طلب عدم التدخل في ما لا يخصه حتى لما عرضت عليه مستويات اللاعبين قال هذا شأني وجهازي المعاون، وأتوقع أنه أيضا سيأتي معه لاعبون كبار وأحدهم سيكون حديث الوسط الرياضي“.

🗣 عبدالرحمن الزهراني:

النصر حظه مع المدربين الفرنسيين عالي .. غارسيا سينهي لغط الشخصية الاهتزازية للاعبين..

الحصاد الرياضي …

@abotalal323 pic.twitter.com/UuH5izbZVV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022

وقال الناقد فلاح القحطاني: ”غارسيا بنسبة 99% هو مدرب النصر، والمعلومة التي لم يتحدث أحد عنها، سيأتي معه مدرب كبير والمدير الرياضي الذي تعاقد معه النصر هم من وضعوا خطة النصر للموسم المقبل، وغارسيا يتابع النصر من 6 أشهر“.

🗣 فلاح القحطاني :

المدرب غارسيا ومدرب لنادي أوروبي والمدير الرياضي الذي تعاقد معه النصر هم من وضعوا خطة النصر للموسم القادم

الحصاد الرياضي …@falahsport pic.twitter.com/WUGxBnSTkg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 26, 2022

فيما قال حسن الراهب، لاعب النصر السابق: ”المفاوضات مع غارسيا بدأت منذ فترة وكان يتابع الفريق جيدا، وأتوقع أن يستمر معه لاعبان أجنبيان من المتواجدين حاليا وسيرحل الباقي، وهما أندرسون تاليسكا الذي يعد من أفضل اللاعبين على مستوى الدوري، وأيضا أنسيلمو، والنصر محتاج خامة أعلى من فينسنت أبو بكر“.

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة بحسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

رودي غارسيا المولود في 20 فبراير 1964 يبلغ من العمر 58 عاما، لعب كرة القدم كلاعب محترف ما بين 1983 و1992، وقبلها كان في الفئات الصغرى لأندية كوربييل إسونيس وشاتيلون وليل، ولعب في صفوف أندية فرنسية كلاعب ارتكاز.

بدأ غارسيا مشواره كلاعب في ليل الفرنسي وشارك في 68 مباراة سجل 4 أهداف من 1983 إلى 1988، ثم لعب لكان ما بين 1988-1991، وشارك في 57 لقاء سجل هدفا وحيدا، ثم لعب موسما لفريق مارتيغس وشارك في 13 لقاء، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب كرة قدم في الدوري الوطني ما بين 1992-1996 في فريق كوربيل إسونيس فريقه الأم الذي بدأ فيه مسيرته في الفئات الصغرى.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته المقبلة، التي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية، وذلك قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.