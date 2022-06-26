الهلال السعودي يعرض 12 مليون دولار للتعاقد مع الباراغواياني برونو فالديز

قال الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، إن نادي الهلال، حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والمتصدر الحالي، اقترب بشدة من التعاقد مع الباراغواياني برونو فالديز من كلوب أمريكا المكسيكي.

وأضاف الصحفي في شبكة ”سكاي سبورتس“، أن الهلال بات قريبا جدًا من برونو فالديز، مدافع باراغواي المولود في 1992، وقضى آخر 6 مواسم في كلوب أمريكا.

وأوضح المفاوضات جارية بين الطرفين ومن المقرر عقد لقاء يوم الأحد بين وكلاء اللاعب ومبعوثي النادي السعودي في مدريد لإغلاق الصفقة.

وفالديز مدافع دولي ويملك الكثير من الخبرة ويبلغ من العمر 30 عاما وقبل انضمامه إلى كلوب أمريكا لعب لنادي سيرو بورتينو في باراغواي.

وعرض الهلال على اللاعب عقدا لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أعوام مقابل نحو عشرة إلى 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة قريبا.

ويتصدر النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم الهلال، قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا، متقدما بفارق هدفين عن البرازيليين أندرسون تاليسكا مهاجم النصر ورومارينيو مهاجم الاتحاد.

وستضع رابطة الدوري السعودي للمحترفين نسختين لكأس البطولة في مدينتي الرياض وجدة في نفس الوقت تحسبا لأي سيناريو في الجولة الأخيرة بالموسم المثير يوم الاثنين مع تساوي الهلال والاتحاد في النقاط.

ويتفوق الهلال بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد الذي أهدر الصدارة في الجولات الأخيرة بعدما كان متقدما بفارق كبير، إذ يحتاج الهلال للفوز على ضيفه الفيصلي في الرياض لحسم اللقب للمرة الثالثة على التوالي دون النظر إلى نتيجة الاتحاد مع الباطن في جدة.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة في ظل غياب قلبي الدفاع الأساسيين علي البليهي والكوري الجنوبي جانغ هيون سو بجانب لاعب الوسط جوستافو كويلار للإيقاف، كما أن منافسه الفيصلي يواجه خطر الهبوط وسيحتاج للفوز من أجل البقاء.

وخسر الهلال اللقب مرتين في اليوم الأخير، أولهما بموسم 2008-2009، الأول في عصر الاحتراف، حين حقق الاتحاد لقبه الأخير بالمسابقة، وفي 2018-2019 لصالح النصر. فيما توج ”الزعيم“ باللقب مرة واحدة في آخر جولة بموسم 2017-2018 على حساب الأهلي.