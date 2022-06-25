الهلال يعين محمد الشلهوب مدربًا لفريق تحت 17 عامًا

أعلن نادي الهلال السعودي ضم الثنائي محمد الشلهوب ووليد المدوح للأجهزة الفنية للفئات السنية في النادي.

وكشف الهلال، عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“، توقيع النجم محمد الشلهوب، في اجتماع مع الرئيس فهد بن نافل، على عقود تدريب فريق الهلال تحت 17 عامًا، لمدة موسم رياضي واحد، 2022-2023.

كما تم إسناد مهمة تدريب فريق تحت 15 عامًا إلى المدرب وليد المدوح، موضحًا أنه عمل سابقًا مع الفئات السنية لمدة 11 سنة كاملة.

وأوضح الهلال أن محمد الشلهوب حصل على رخصة التدريب الآسيوية (A).

محمد الشلهوب، البالغ من العمر 41 عامًا، ظل طيلة مسيرته الرياضية مع كرة القدم بين صفوف الهلال، منذ عام 1993 حتى أعلن اعتزاله في سبتمبر من عام 2020.

وقال الشلهوب عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت: ”بصفتي أحد أبناء النادي، أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الثقة المُقدمة لي من إدارة النادي، وأعتبرها مسؤوليّة كبيرة ولن أدّخر أي مجهود لخدمة هذا الكيان العظيم، والله يجعلني عند حسن ظن الجميع“.

بصفتي أحد أبناء النادي, أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الثقة المُقدمة لي من إدارة النادي, و أعتبرها مسؤوليّة كبيرة ولن أدّخر أي مجهود لخدمة هذا الكيان العظيم ،والله يجعلني عند حسن ظن الجميع 💙🤍 pic.twitter.com/3JnmzUPpyk — محمد الشلهوب (@mbsh_10) June 25, 2022

محمد الشلهوب عمل في الموسم الرياضي الماضي 2021-2022 مساعدًا في الجهاز الفني الذي قاد فريق الهلال تحت 17 عامًا، مع المدرب ماركوس والمساعد بسام الجابر.

يشار إلى أن النجم محمد الشلهوب أكثر من حقق ألقابًا في المملكة العربية السعودية، بواقع 33 لقبًا.

وعلى صعيد الفريق الأول، يتصدر الهلال جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بالتساوي مع الاتحاد، ولكن يتفوق ”الزعيم“ بالمواجهات المباشرة وفارق هدف.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الباطن، يوم الاثنين، صاحب المركز الـ13 بجدول الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتواجد في آخر مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويستعد الهلال في التوقيت ذاته لمواجهة نظيره الفيصلي صاحب المركز 11 برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب آخر مراكز الهبوط برصيد 31 نقطة.

ويحتاج الاتحاد لتعثر نظيره الهلال ليتوّج هو بالدوري بعدما كان متفوقّا نقطيًا، لكنه تعثر في الجولات الأخيرة من المسابقة وكانت إحدى المباريات أمام الهلال.