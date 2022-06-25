النصر السعودي يوقع مع الفرنسي رودي غارسيا لمدة موسمين

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن نادي النصر السعودي أتم بشكل رسمي تعاقده مع الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”التوقيع تم مقابل 5.8 مليون يورو مرتب سنوي يشمل طاقمه الفني المساعد“.

ونشرت ”الرياضية“ صورا لمسلي آل معمر، رئيس النصر، مع رودي غارسيا في فندق جورج سانك في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يستكملان المفاوضات قبل توقيع العقد.

ولا يرتبط غارسيا بأي عقد منذ مغادرته لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويعتبر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، حيث قام بتدريب 6 أندية مختلفة في فرنسا.

من هو الفرنسي رودي غارسيا القريب من تدريب نادي النصر السعودي؟ https://t.co/Ace3OfGaot pic.twitter.com/ejK0YYuGS7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

مسيرة غارسيا

وحقق رودي غارسيا العديد من البطولات، كان أبرزها لقب الدوري الفرنسي في موسم 2010/2011 مع نادي ليل، ولقب كأس فرنسا مع ليل في الموسم نفسه، وتأهل مع ليون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

ويملك غارسيا خبرة تدريبية جيدة، حيث عمل في فرنسا مع أندية ليون ومارسيليا وديغون وسانت إيتيان وليل، كما تولى تدريب روما الإيطالي.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، حيث قاد الفريق في 256 مباراة حسب موقع ”transfermarkt“، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

رودي غارسيا المولود في 20 فبراير 1964 يبلغ من العمر 58 عاما، لعب كرة القدم كلاعب محترف ما بين 1983 و1992، وقبلها كان في الفئات الصغرى لأندية كوربييل إسونيس وشاتيلون وليل، ولعب في صفوف أندية فرنسية كلاعب ارتكاز.

بدأ غارسيا مشواره كلاعب في ليل الفرنسي وشارك في 68 مباراة سجل 4 أهداف من 1983 إلى 1988، ثم لعب لكان ما بين 1988-1991، وشارك في 57 لقاء سجل هدفا وحيدا، ثم لعب موسما لفريق مارتيغس وشارك في 13 لقاء، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب كرة قدم في الدوري الوطني ما بين 1992-1996 في فريق كوربيل إسونيس فريقه الأم الذي بدأ فيه مسيرته في الفئات الصغرى.

وخلال 28 مباراة في الدوري السعودي حقق النصر 17 فوزا وتعادل 4 مرات وتعرض للخسارة 7 مرات.

وضمنت أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء مشاركتها في كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة، التي تم اعتماد نظام جديد لها بمشاركة 4 أندية، وذلك قبل جولة من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.