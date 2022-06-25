المعيوف: ما زلت شابا ولا أفكر في الاعتزال.. ونسعى لإسعاد جماهيرنا أمام الفيصلي

شدد عبدالله المعيوف، حارس مرمى فريق الهلال، على أنه لا يفكر في الاعتزال في الوقت الحالي، مؤكدا أن الفريق يسعى بقوة لحسم لقب الدوري السعودي في الجولة الأخيرة ضد الفيصلي.

وقال المعيوف في حواره مع صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت: ”في فترة ليوناردو جارديم لم يكن هناك انسجام وكان يطلب الكثير من الأمور ولم نستطع أن نصل لها، لن أدخل في التفاصيل وليس من حقي الحديث في هذه الأمور عبر الإعلام“.

وعن المواجهة الحاسمة للهلال ضد الفيصلي، يوم الإثنين المقبل، أشار: ”سنعمل مثلما نشتغل دائما ونحترم خصمنا ونلعب كرة الهلال المعتادة وبإذن الله الجمهور سيفرح في هذا اليوم“.

الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز رفع رصيده للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بالتساوي مع الاتحاد لكن ”الزعيم“ يمتلك الأفضلية بسبب المواجهات المباشرة.

ويحتاج الهلال للفوز أمام الفيصلي لضمان تحقيق اللقب دون النظر إلى نتيجة مباراة الاتحاد أمام الباطن.

يلعب الهلال آخر مبارياته في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الإثنين المقبل أمام الفيصلي في العاصمة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وأشار المعيوف: ”أحقق الأرقام بدعم الجميع وأنا سعيد من نفسي وبتواجدي وسط المجموعة الحالية وتساعدك على كل شيء، ويهمنا نرضي ربنا وجمهورنا، ومهم تضع بصمتك في الفريق لكي تظهر قيمتك، كلنا نجتهد وكل التقدير والاحترام لزملائي وما أقدر استنقص من أحد سواء أنا أو غيري“.

وعن المنافسة مع الحارس الكبير محمد الدعيع، شدد المعيوف: ”هو حارس كبير وله تاريخه وكل شيء، ولو حسمنا الدوري هذا الموسم سأرى ما سيكون عندي من إنجازات وأرقام مقارنة به، لا أحب المقارنات، ولكن أترك لكم الحسابات“.

وعن إمكانية عدم انضمامه لقائمة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، قال المعيوف: ”أنا تحت رهن إشارة المدرب هيرفي رينارد في أي وقت يريدني وما أقدر أجبره لكي أتواجد مع المجموعة“.

وتحدث الحارس البالغ 35 عاما عن الوقت المناسب لاعتزاله: ”لا أفكر في هذا الأمر حاليا، ما زلت شابا حتى الآن، كل ما في عقلي هو استمرار اللعب، قد يتطلب هذا الأمر 10 أعوام، أو 5 ومن ثم الانضمام إلى الجهاز الإداري“.