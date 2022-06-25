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رياضة

"غرينتا" لاعبات المنتخب السعودي أمام العراق تلفت الانتباه (فيديو)
تاريخ النشر: 25 يونيو 2022 15:11 GMT
تاريخ التحديث: 25 يونيو 2022 15:35 GMT

"غرينتا" لاعبات المنتخب السعودي أمام العراق تلفت الانتباه (فيديو)

استهل أخضر السيدات مشواره بالبطولة أمام نظيره الكويتي

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

لفت حماس وغرينتا لاعبات المنتخب السعودي في مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم للصالات ـ سيدات ـ أمام نظيره العراقي، في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا، الانتباه.

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وخسر المنتخب السعودي للسيدات أمام العراق بأربعة أهداف لهدفين؛ ليحل وصيفا خلف العراق بعد أداء مميز غلب عليه الحماس والروح.

وظهرت خلال المباراة الروح الكبيرة للاعبات المنتخب السعودي من خلال كمية الاعتراضات الأرضية للكرة ”التاكلينغ“ ومع الاحتفال بالأهداف.

 

صبا توفيق
وحصلت السعودية صِبا توفيق على جائزة أفضل لاعبة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي استضافتها جدة؛ بعدما قدمت أداء جيدا على مدار البطولة.
وتألقت صبا البالغة من العمر 17 عامًا خلال مباريات البطولة، ولفتت أنظار الجماهير في المدرجات وخلف الشاشة، وأطلقت الجماهير عليها لقب ”المايسترو“، حيث اتفق الجميع على أدائها الرائع، وسرعة استخلاص الكرة، وصنع التمريرات الحاسمة والأهداف.

مشوار أخضر السيدات
وبلغ ”الأخضر“ المباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب البحرين في الدور قبل النهائي بهدف نظيف سجلته اللاعبة البندري مبارك بعد أن امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، واستطاع المنتخب السعودي تسجيل هدف التأهل خلال مجريات الشوط الإضافي الأول ليحافظ على النتيجة حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم أصحاب الأرض، المنتخب السعودي، واستمر التفاعل في دعم لاعبات الأخضر حتى نهاية المباراة والاحتفال بعد ذلك معهن ببلوغ النهائي.
وفي المواجهة الأخرى للدور نصف النهائي التقى المنتخب الكويتي بنظيره العراقي، وانتهى اللقاء بتأهل العراق بعد اكتساحه للكويت بنتيجة 12-صفر، وهي النتيجة الأكبر المسجلة في هذه البطولة حتى الآن.

وكان المنتخب الفلسطيني حقق المركز الخامس في البطولة بعد فوزه على سلطنة عُمان التي احتلت المركز الأخير (السادس) في الظهور الأول للفريق العُماني في المشاركات الإقليمية.

واستهل أخضر السيدات مشواره بالبطولة أمام نظيره الكويتي، وخسر الأخضر بنتيجة 3-1، وعاد الأخضر أمام نظيره العُماني لسكة الانتصارات بعد أن فاز بخمسة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق رغد مخيزن (هدفين)، ولانا عبدالرزاق (هدفين)، ولين محمد.

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