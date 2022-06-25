تركي آل الشيخ يسأل عن لاعبين مصريين وسعوديين يستحقون الانضمام إلى الدوري الإسباني

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، سؤالا للجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية ضم لاعبين من الدوريين المصري أو السعودي في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف فريقه بالموسم الجديد في الدوري الإسباني.

كان فريق ألميريا قد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني ”لا ليغا“ في الموسم المقبل 2022-2023، ومن المقرر أن يستهل مشواره في الليغا بصدام قوي أمام ريال مدريد حامل اللقب.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على ”فيسبوك“: ”من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافيه من الدوري المصري يكون مفيدًا للدوري الإسباني لاليغا؟“.

كما نشر عبر حسابه على ”تويتر“: ”من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإٍسباني ومستواه يؤهله للعب أساسيا؟ أريد إجابات حقيقية من غير ميول أو مزاح“.

وانهالت الإجابات على تركي آل الشيخ من العديد من المتابعين، وتضمنت الأسماء المصرية أمثال محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ويوسف أسامة نبيه، فيما تواجد حامد الغامدي وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب ضمن المرشحين السعوديين.

يُشار إلى أن سالم الدوسري كان قد قضى فترة إعارة قصيرة مع فياريال في الليغا قبل انطلاق مونديال 2018 في روسيا، فيما يتواجد العديد من اللاعبين المصريين في القارة العجوز وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيغيه وعمر مرموش.

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد أعلن أنه لن يتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري أو السعودي، وقال وقتها إنه طوى صفحة الكرة المصرية والسعودية بشكل نهائي، ولن يضم منهما إلا المواهب الشابة فقط، قبل أن يلمح اليوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلك التصريحات.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس الماضي، عن نتائج قرعة مباريات الموسم الجديد (2022-2023) الذي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل، وينتهي يوم 4 يونيو 2023.

وسيفتتح ألميريا مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد.