محمد نور: إذا حقق الاتحاد الدوري يجب منح بيتروس مكافأة (فيديو)

قال محمد نور نجم نادي الاتحاد السابق إنه إذا فاز العميد بلقب الدوري السعودي هذا الموسم يجب منح البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب الفتح الحالي، والنصر السابق، مكافأة.

وقال محمد نور في برنامج ”“ملعب SBC“ بيتروس خدم الفيصلي والاتحاد في مباراة الهلال والفتح، إن شاء الله إذا الاتحاد أخذ الدوري أتمنى أن تصرف مكافأة له“.

وتسبب بيتروس في طرد غوستافو كويلار وحصول علي البليهي على بطاقة صفراء ما يعني غياب الثنائي للإيقاف وتراكم البطاقات في مباراة الهلال أمام الفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين يوم الإثنين المقبل.

إثارة في مباراة الهلال والفتح

وانتشر مقطع فيديو يظهر بيتروس ماثيوس لاعب الفتح يوجه إشارة لجماهير الهلال عقب مباراة الفريقين يوم الخميس في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

شاهد إشارة بيتروس لجمهور الهلال بعد مباراة الفتح (فيديو) https://t.co/7y8eVVbdH4 pic.twitter.com/f0GGvAavBO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

وخلال مغادرة أرضية الملعب بدا أن بيتروس ماثيوس وجه إشارة ”الصمت“ لجماهير الهلال المتواجدة في المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وكشف مقطع فيديو ثان لحظة اشتباك علي البليهي مدافع الهلال مع ماثيوس، وأظهر الفيديو، أنه بعد تسجيل الهلال ثالث أهدافه على الفتح، جاء علي البليهي من بعيد إلى بيتروس لاعب النصر السابق، وبدا أنه يحاول استفزازه، وتلفظ الثنائي بكلمات، قبل أن يقرر الحكم منح البطاقة الصفراء للبليهي، ما يعني غياب البليهي عن مواجهة الفيصلي في الجولة الأخيرة.

لحظة اشتباك علي البليهي مع بيتروس (فيديو) https://t.co/5pbkNPAy9M pic.twitter.com/z3adI7jsmT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 24, 2022

موعد الحسم

وتأجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2021/2022 إلى الجولة الأخيرة بعد فوز الهلال 3/0 على الفتح، والاتحاد 3/1 على الاتفاق يوم الخميس الماضي.

ورفع الفوز رصيد كل فريق إلى 64 نقطة من 29 نقطة، وينحصر اللقب بينهما، حيث سيلعب الهلال أمام الفيصلي، والاتحاد أمام الباطن يوم الإثنين في الجولة الأخيرة.

فرص الهلال والاتحاد في الحصول على لقب الدوري السعودي https://t.co/TzZA7gfBPG pic.twitter.com/w3ohezFqS3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 23, 2022

وسينال الهلال لقب الدوري السعودي حال الفوز على الفيصلي بغض النظر عن نتيجة الاتحاد مع الباطن، كما سينال الهلال اللقب، حال تعادله، بشرط تعادل أو خسارة الاتحاد، وسينال الزعيم اللقب كذلك حال تعرضه للخسارة بشرط خسارة الاتحاد.

أمام الاتحاد فيجب أن يفوز على الباطن، ويتعادل أو يخسر الهلال أمام الفيصلي، كما سينال الاتحاد اللقب حال تعادله بشرط خسارة الهلال أمام الفيصلي.